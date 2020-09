Geburtstagsständchen nach Pokalspiel : Borussias Fans machen Rose das schönste Geschenk

Mönchengladbach Wie sein Vertreter Alexander Zickler dürfte auch Marco Rose mit dem Auftritt seiner Mannschaft im Pokal zufrieden gewesen sein. Hinterher gab es für Borussias Trainer noch einen besonderen Moment mit den Zuschauern.

Am Tag nach dem 8:0 im DFB-Pokal gegen den FC Oberneuland war Marco Rose wieder voll in seinem Element. Beim Training mit den Akteuren, die am Samstag gar nicht oder nur kurz zum Einsatz kamen, war er lautstark, motivierend und fordernd bei der Sache als Cheftrainer. Im Spiel gegen den Viertligisten hatte sich Rose aufgrund seiner Rotsperre noch zurückhalten müssen. Eigentlich wollte der Coach unentdeckt bleiben, doch im Laufe der zweiten Halbzeit fingen ihn die Kameras ein. Nach dem letzten Tor durch Florian Neuhaus saß er vor einer Loge im Stadion und notierte sich etwas auf einem Zettel.