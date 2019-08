60.000 kamen zur Saisoneröffnung : Borussias Fans sorgen für Gänsehaut bei Rose

Mönchengladbach Dieses Jahr kamen 60.000 Besucher zur Saisoneröffnung von Borussia Mönchengladbach. Das ließ auch den neuen Trainer Marco Rose nicht kalt. Der 42-Jährige bekam beim Anblick der vielen Fans Gänsehaut.

Marco Rose versprühte bei der Saisoneröffnung der Gladbacher am Borussia-Park eine gewisse Lässigkeit, so hatte man den neuen Trainer des Bundesligisten während seiner ersten fünf Wochen in Mönchengladbach kennengelernt. In kurzer Sportkleidung stand er auf der Bühne, die linke Hand in der Hosentasche, die rechte am Mikrofon. Doch Rose ist auch ein emotionaler Mensch, daraus macht er keinen Hehl. Auch nicht, als er seine Hand aus der Hosentasche nahm, um zu verdeutlichen, was er verwörtlichte: „Ich habe Gänsehaut“, sagte Rose, nachdem ihn tausende Gladbach-Fans gesanglich mit „Die Seele brennt“, der neuen Einlaufhymne im Borussia-Park, auf der Bühne begrüßten.