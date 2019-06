Wichtigste Säule der Kaderplanung : So sucht und fördert Borussia ihre Talente

Mönchengladbach Mirko Sandmöller, Geschäftsführer des Nachwuchsleistungszentrums, spricht über die Jugendarbeit und das Ziel, Spieler in den Profibereich zu bringen. Das jüngste Beispiel ist Jordan Beyer.

Als möglicher Zugang für die neue Saison ist Marcus Thuram bei Borussia im Gespräch , wie die „Sport-Bild“ berichtet. Der 21-jährige Sohn des französischen Weltmeisters von 1998, Lilian Thuram, passt in jedem Fall ins Beuteschema der Gladbacher, deren Kaderzusammenstellung auf drei Säulen beruht. Die nannte Mirko Sandmöller, Geschäftsführer der Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) unlängst in einem Vortrag zum Talentmanagement bei Borussia: interne Talente wie Jordan Beyer, externe wie Denis Zakaria – oder eben Marcus Thuram – und Führungsspieler wie Kapitän Lars Stindl. „Idealerweise schaffen wir es, diese drei Säulen zu einem Drittel zu bedienen“, sagte Sandmöller.

Gemeint ist die der internen Talente, die den Sprung in den Profi-Bereich schaffen können wie Famana Quizera oder schon geschafft haben – Paradebeispiel dafür neben den immer noch aktiven Borussen Tony Jantschke und Patrick Herrmann ist natürlich Marc-André ter Stegen, der inzwischen Stammtorwart des FC Barcelona ist. „Er hat einen fantastischen Weg beschritten und viele Dinge von Borussia mitgenommen“, sagte Sandmöller und präzisierte: „Diese Mentalität, die er hat, hat er damals schon gelebt und in unsere Mannschaften gebracht.“ Oder Beyer, der in der abgelaufenen Saison auf seine ersten neun Bundesliga-Einsätze kam. „Er könnte noch A-Jugend spielen“, verdeutlichte Sandmöller und betonte: „Unsere wichtigste Aufgabe ist, Spieler in den Lizenzkader zu bringen.“