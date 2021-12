Zweimal Training am Donnerstag : Gladbach-Trainer Hütter begrüßt nur einen Rückkehrer

Ließ am Donnerstag zweimal trainieren: Adi Hütter. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Päffgen

Mönchengladbach Wie schon zum Trainingsauftakt am Mittwoch standen Coach Adi Hütter am Donnerstag 15 Feldspieler zur Verfügung, allerdings fehlte ein Mittelfeldspieler, während ein anderer wieder einstieg. Derweil verdoppelte sich die Zahl der aktuellen Covid-19-Fälle im Kader auf vier.

An der Zahl der Trainingsteilnehmer änderte sich am Donnerstag nichts im Vergleich zum Auftakttraining am Mittwochnachmittag. Dennoch herrschte schon ein wenig mehr Klarheit für Trainer Adi Hütter, mit wem er in den kommenden Tagen auf dem Trainingsplatz rechnen kann und mit wem nicht.

So stieß Manu Koné am Donnerstag wieder zum Team dazu. Der junge Franzose hatte am Mittwoch ebenso wie Joe Scally, Mamadou Doucouré und Marcus Thuram gefehlt, weil die Ergebnisse der Corona-Tests noch nicht vorlagen. Da Konés Test letztlich negativ ausfiel, konnte er wieder einsteigen – im Gegensatz zu Scally und Doucouré, die positiv getestet wurden und damit die Zahl der Covid-19-Fälle im Gladbacher Kader auf aktuell vier erhöhten. Denis Zakaria und Keanan Bennetts befinden sich bereits in Quarantäne. Allen vier Spielern gehe es aber gut, teilte der Klub mit.

Thurams Test fiel derweil negativ aus, allerdings muss der Franzose wegen einer schweren Erkältung noch aussetzen. Er fehlte damit ebenso auf dem Trainingsplatz wie Christoph Kramer, der am Mittwoch noch zur Trainingsgruppe gezählt hatte. Die kommenden Tage werden zeigen, ob Kramer länger im Teamtraining fehlen wird. Weiter individuell trainierte Jordan Beyer, der die vergangenen zwei Monate wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel gefehlt hatte und zudem in der Winterpause ebenfalls positiv getestet worden war. Auf individuelle Einheiten muss sich vorerst auch noch Jonas Hofmann nach seiner Meniskus-Operation beschränken.

Da außerdem Ramy Bensebaini fehlt, da er sich mit der algerischen Nationalmannschaft auf den Afrika-Cup vorbereitet, hatte Hütter auch für die beiden Trainingseinheiten am Donnerstag nur 15 Feldspieler zur Verfügung. Am Vormittag lag der Fokus auf Spielformen in Überzahl. Selbst bei einem Drei-gegen-Sechs hatte die unter Unterzahl agierende Mannschaft permanent Druck auszuüben, um schnellstmöglich den Ball zu gewinnen. Später wurde die Übung auf ein größeres Feld mit vier kleinen Toren auf ein Neun-gegen-Sechs umgewandelt.