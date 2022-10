Notencheck zum Darmstadt-Spiel : Koné kommt nach Borussias Pokal-Aus am schlechtesten weg

Interaktiv Mönchengladbach Dreimal herrschte Einigkeit, neunmal verteilten unsere Leser im Schnitt eine andere Note als unsere Reporter. Ein dürftiges Zeugnis haben den Borussen aber beide Seiten ausgestellt. Am schwächsten wurden ein Innenverteidiger und ein Mittelfeldspieler bewertet.

Bei welchen Spielern herrschte Einigkeit? Nur drei von zwölf benoteten Profis fallen in diese Kategorie. Am geringsten war die Differenz bei Tobias Sippel, der Yann Sommer ab der 13. Minute im Tor vertreten musste und vor allem in der Entstehung des 1:2 mit einem zu kurz geratenen Pass nicht gut aussah: Die 4,36 der User entspricht unserer 4-. Lars Stindl kam zur Pause für den verletzten Jonas Hofmann und ging jeweils mit einer 4+ nach Hause (3,77 von den Lesern). Hart an der Grenze zur 4+ bewegte sich Luca Netz mit einer 3,49 im Notencheck, er behielt aber gerade noch so seine 3-, mit der der Torschütze zum 1:1 sich die Auszeichnung „Spieler des Spiels“ bei Borussia sicherte.