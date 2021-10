Sorgen um Borussias Franzosen : Darum humpelte Koné in Wolfsburg vom Rasen

Manu Koné nahm in Wolfsburg an einem intensiven Spiel teil. Foto: dpa/Swen Pförtner

Wolfsburg Wieder einmal hat Adi Hütter verletzungsbedingt wechseln müssen, in Wolfsburg konnte Manu Koné das Spiel nicht beenden. Was los war beim Franzosen, erklärte Gladbachs Trainer nach dem Abpfiff.

Adi Hütter dürfte für seinen Geschmack in der kurzen Zeit bei Borussia Mönchengladbach ein wenig zu häufig über Seitenbänder im Knie referiert haben. Schließlich ist er Cheftrainer eines Fußball-Bundesligisten und kein Chirurg oder Orthopäde. In seiner vierten Trainingseinheit, die auch für Manu Koné die vierte war als Borusse, hatte sich der Franzose Anfang Juli einen Riss des inneren Seitenbandes zugezogen. Am zweiten Spieltag in Leverkusen erwischte es dann Marcus Thuram, wieder innen, wieder Seitenband.

Anhand der Ausfallzeit von Koné, der erst in der vergangenen Woche, knapp zwölf Wochen nach seiner Verletzung, in der Bundesliga und für Borussia debütieren konnte, lässt sich ausmalen, wie lange Thuram noch fehlen wird. Am Samstag wird dieser sorgenvoll geguckt haben vor dem Fernseher, als er seinen Landsmann Koné am Boden sah. Nach einer knappen Stunde ging nichts mehr beim 20-Jährigen. Erst wollte er alleine vom Rasen humpeln, dann funktionierte selbst das nur mit Unterstützung. Christoph Kramer kam rein.

Aufklärung, aber keine genaue Diagnose lieferte Hütter im Anschluss an das 3:1 in Wolfsburg – und erinnerte an die Nachwehen eines Seitenbandrisses am Knie. „Wer die Verletzung einmal hatte, der weiß: Wenn die Fußstellung so ist, dass der Ball vorne auf die Spitze geht, dann tut das einfach weh. Manu konnte auf einmal nicht mehr weiterspielen. Ich hoffe natürlich, dass es nichts Schlimmeres ist, weil er ein Spieler mit guter Präsenz auf dem Platz ist.“