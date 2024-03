EM-, Titel- und Olympia-Träume Die Borussen haben spannende Aufgaben in der Länderspielpause

Letzteres kann sich Itakura mit Japan bereit sichern mit Siegen in den anstehenden Länderspielen gegen Nordkorea – zunächst zu Hause am 21., dann auswärts am 26. März. Für die Borussen auf Reisen geht es in den nächsten beiden Wochen um höchst unterschiedliche Ziele und Wettbewerbe. Nico Elvedi bereitet sich mit der Schweiz auf die EM in Deutschland vor, die Gegner Dänemark (in Kopenhagen) und Irland (in Dublin) sind mit Voraussicht auf die Gruppe im Sommer ausgewählt, in der die „Nati“ neben dem Gastgeber auf Ungarn und Schottland trifft.