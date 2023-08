Transfergerüchte Borussias angelehnte Tür bei Manu Koné

Wenn also ein Verein wie Paris St. Germain, der den Mittelfeldspieler laut der Pariser Tageszeitung „Le Parisien“ auf dem Radar haben soll, bereit ist, in eine Verpflichtung Konés zu investieren, dann ist auch Borussia bereit, sich mit dem Angebot zu beschäftigen. Einen Domino-Effekt könnte dabei die Paris-Legende Marco Verratti (416 Pflichtspiele für den Klub) auslösen. Der Italiener soll vor einem Wechsel von Paris nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal stehen, noch pokern beide Vereine aber um die Höhe der Ablösesumme. Die wäre auch für Gladbach entscheidend, denn ernst dürfte es in Sachen Koné-Verkauf nur werden, wenn ein Interessent mindestens 35 Millionen Euro bietet. Die würden Borussia, sofern ein Deal dieser Größenordnung nicht erst am letzten Tag des Transferfensters über die Bühne geht, Zeit und Geld verschaffen, noch selbst bis zum 1. September auf dem Transfermarkt zuzuschlagen.