Aus dem Fohlenstall in den „Big Apple“ : Diesen Ex-Borussen zieht es nach New York

Mandela Egbo (links) an der Seite von Raffael im Trainingslager am Tegernsee im Sommer 2018. Foto: ja/Dieter Wiechmann

Mönchengladbach Mandela Egbo spielte für Borussia einmal in der Bundesliga und wechselte erst im vergangenen Sommer nach Darmstadt. Von dort aus geht es für ihn nun in den „Big Apple“.

Vom Gladbacher Fohlenstall über Darmstadt in die Welt-Metropole schlechthin – einen solchen Weg würden sich viele für ihren beruflichen Werdegang wünschen. Für Mandela Egbo wird dieser „American Dream“ war, das Eigengewächs der Borussen wechselt laut „ProSoccerUSA.com“ zu den New York Red Bulls. Erst im vergangenen Sommer war der 22-Jährige von Gladbach zum SV Darmstadt gewechselt, von wo aus es ihn nun in die USA zieht.

Foto: Dieter Wiechmann 27 Bilder Borussias Eigengewächse seit 2004.

Sechs Pflichtspiele hat Egbo in der Hinrunde der Zweiten Liga absolviert, dabei ein Tor vorbereitet. Zuvor konnte der Außenverteidiger schon bei Borussia Profi-Erfahrung sammeln, Dieter Hecking wechselte ihn beim 1:0-Sieg am 24. Febraur 2018 zehn Minuten vor dem Abpfiff ein. Neben diesem einen Bundesliga-Einsatz absolvierte Egbo 84 Pflichtspiele für die U23 der Borussen. 2015 kam er von der U18 des englischen Erstligisten Crystal Palace an den Niederrhein, wo er als 17-Jähriger gleich die Zweitvertretung der Gladbacher unterstützte und immer wieder mal im Trainingsbetrieb bei den Profis reinschnuppern durfte.

Zukünftig wird Egbo in der amerikanischen Major League Soccer auf dem Platz stehen. Die Saison in der US-Profiliga beginnt im März, für ihn beginnt nun also nach der Vorbereitung mit Darmstadt eine Zeit des Trainings, hat aber auch die Gelegenheit, sich in den nächsten vier Wochen gut in New York einzuleben und das neue Team sowie die Eigenheiten im Klub kennenzulernen.