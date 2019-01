Borussia-Manager gibt Zurückhaltung auf : Eberl will in die Champions League

Borussias Manager Max Eberl. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Mönchengladbach Mönchengladbach schaut normalerweise von Spiel zu Spiel. Nun aber stellte Manager Max Eberl klar: Er will wieder in die Königsklasse. Max Kruse könnte wieder ein Thema für die Borussia werden.

Borussia Mönchengladbach hat eine Maxime, und die wird geleitet vom Realismus. Der besagt, dass der Fußball unberechenbar ist, weswegen große Ansagen zuweilen nicht eingehalten werden können. Die Gladbacher schauen daher lieber von Spiel zu Spiel und nicht auf die Tabelle. Saisonziele werden eher zurückhaltend formuliert, im üblichen Sprachgebrauch ist von einem „einstelligen Tabellenplatz“ die Rede. Nun aber hat Eberl die Zurückhaltung aufgegeben: In der Sendung „100 % Bundesliga“ des Privatsenders Nitro sagte er klipp und klar: Er möchte in der nächsten Saison zum dritten Mal in der Klubgeschichte in der Champions League dabei sein.

Eberl tätigte diese Aussage im Kontext der Debatte um Borussias besten Torjäger Alassane Plea, für den der chinesische Zweitligist Dalian Yifang bis zu 50 Millionen Euro geboten haben soll. Eberl gab an, dass der Franzose und seine Tore (zehn sind es bisher in der Bundesliga) notwendig seien, um seine Ziele zu erreichen. „Ich möchte in die Champions League, ich brauche einen, der Tore schießt, Alassane wird nicht gehen“, sagte Eberl. Offenbar gab es tatsächlich die Anfrage aus dem Reich der Mitte, jedenfalls dementierte Eberl dies nicht.

Mit seiner Aussage hat er nebenbei definiert, was die Gladbacher wollen: Mindestens Platz zwei bis vier, die jeweils die Qualifikation für Europas Meisterklasse bedeuten würden. Die Borussen sind auf dem besten Weg, die Vorgabe des Managers zu erfüllen: Nach 19 Spielen sind sie mit 39 Punkte Dritter und haben acht Punkte Vorsprung auf den fünften Rang. Am Samstag nach dem 2:0 gegen den FC Augsburg, hatte Eberl die Fragen nach der Champions League noch weit defensiver beantwortet. Nun hat er umgeschaltet in den Offensivmodus, das passt zum sportlichen Ansatz der Borussen in dieser Saison.

In dieser spielt der junge Slowake Laszlo Bénes keine Rolle. Der 21-Jährige konnte im umkämpften Mittelfeld keinen der drei Plätze ergattern. Er kommt bisher nur auf 26 Einsatzminuten. Nun soll das Talent Spielpraxis sammeln beim Zweitligisten Holstein Kiel, an den er ausgeliehen wird (Hier geht’s zu unserem Transferticker). Auch das kündigte Eberl bei seinem Nitro-Auftritt an. Die Gladbacher haben gute Erfahrungen gemacht mit der Ausleihe junger Spieler an ambitionierte Zweitligisten. 2017 gaben sie den gerade erst erworbenen Florian Neuhaus an Fortuna Düsseldorf bei, der Mittelfeldspieler trug mit starken Leistungen zum Aufstieg der Fortunen bei.

„Man sagt nicht umsonst „Stahlbad Zweite Liga“, das trifft sicher voll zu. Ich habe das genutzt und Vieles angenommen, um daraus zu lernen. Düsseldorf war auf jeden Fall eine wichtige Station in meiner Karriere“, sagte Neuhaus unserer Reaktion rückblickend auf seine Zeit in Düsseldorf. Einen ähnlichen Effekt dürfte sich Eberl bei Bénes erhoffen. Bis Saisonende ist das Leihgeschäft zunächst ausgelegt, Bénes, der 2016 von MSK Zilina nach Gladbach gekommen war, seither aber einiges Verletzungspech hatte, wird erpicht darauf sein, sich endlich ausführlich zu zeigen. Auch über einen Wechsel zu Fortuna war früher spekuliert worden, doch das war keine Option für die Gladbacher.

Über eine weitere Personalie darf zumindest spekuliert werden. Eberl wurde auf den Ex-Borussen Max Kruse angesprochen und gefragt, ob dieser interessant sei. Eberl lobte die Qualitäten des derzeitigen Kapitäns von Werder Bremen, der von 2013 bis 2015 in 77 Pflichtspielen 25 Tore für Gladbach machte, hinzu kamen 22 Vorlagen. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft im Sommer 2019 aus.