„Unser Haaland“ : Was bei Zakaria für Gladbach spricht

Denis Zakaria bejubelt sein Tor gegen den BVB. Foto: AP/Martin Meissner

Mönchengladbach Denis Zakaria ist auf dem Weg zurück zur Topform. Nun gibt es Gerüchte um das Interesse des BVB. Doch auch Gladbach hat Argumente, mit dem Schweizer doch noch zu verlängern.

Denis Zakaria ist derzeit Borussias Vorzeige-Objekt. Er wurde von Gladbachs Fans zum Spieler des Monats gewählt, für den Computerspiel-Hersteller „EA Sports“ gehörte er nach seinem bemerkenswerten Auftritt inklusive Siegtor gegen Borussia Dortmund zum „Team of the Week“. Auch im Vorfeld des Spiels der Gladbacher am Samstag beim VfL Wolfsburg war Zakaria Gesprächsthema. Manager Max Eberl stellte den großen Wert des langen Schweizers für das Team von Trainer Adi Hütter heraus.

„Er hat uns quasi ein Jahr gefehlt. Jetzt sieht man wieder, was für ein wichtiger Spieler er ist. Er schießt nicht 30 Tore wie Erling Haaland, aber er ist für unser Spiel genauso wichtig wie Haaland für den BVB“, sagte Eberl. Die Dynamik, die Präsenz, der Wille zum Erfolg, das Mitreißen der anderen, beides haben Zakaria und Haaland tatsächlich gemeinsam. Das Problem der Gladbacher: Je besser Zakaria spielt, desto mehr stellt er sich auch ins Schaufenster.

Dass der BVB die Qualitäten Zakarias kennt und zu schätzen weiß, ist bekannt. Seit Jahren gibt es Gerüchte, Schwarz-Gelb wolle Zakaria haben. Nun ist das Thema wieder da, indes mit dem pikanten Hintergrund, dass Zakarias Vertrag 2022 endet und, so dieser nicht verlängert wird, er ablösefrei zu haben ist. Damit liegt es ganz an Zakaria, über seine Zukunft zu entscheiden.

Foto: dpa/Federico Gambarini 13 Bilder So könnte Borussias Startelf in Wolfsburg aussehen

Der BVB hat als ständiger Champions-League-Teilnehmer und Deutschlands Nummer zwei gute Argumente, einen ambitionierten Spieler wie Zakaria zu umwerben. Hinzu kommt Trainer Marco Rose, der vor Zakarias Verletzung ohne Wenn und Aber auf den Mittelfeldmann setzte. Dass, wenn Zakarias sportlicher Aufschwung so weitergeht, aber auch andere Topklubs anklopfen werden bei seinem Berater, steht außer Frage. Doch auch Gladbach hat durchaus Argumente, den Umworbenen vielleicht doch noch zu halten.

Eberls Haaland-Vergleich ist auch eine Botschaft an Zakaria: Er hat eine herausragende Stellung in Gladbach, wäre ein Fixpunkt der Mannschaft. Eine Chef-Rolle, die anderswo nicht garantiert wäre. Zakaria kennt seinen Wert für Borussia. „Ich habe immer gesagt, dass ich mich in Gladbach wohl fühle“, sagte er zuletzt im Interview mit unserer Redaktion.

Foto: dpa/Federico Gambarini 31 Bilder Aus diesen Ländern kamen die meisten Borussia-Spieler

Auch in Gladbach ist der Trainer Argument: Adi Hütter hat ihn in Bern quasi erfunden. „Er war früher für mich wie ein Vater, ich habe unter ihm mit dem Profifußball angefangen und viel von ihm gelernt. Er hat mir damals sehr geholfen“, sagte Zakaria. Nun ist er wieder ein wichtiger Faktor für Hütter in Gladbach.

Dass die Borussen bereits mit Zakaria gesprochen haben, bestätigte er zuletzt. Und stellte klar, dass er nach dieser Saison nicht zwangsläufig Gladbach verlassen will. „Wir haben bereits mit Max Eberl geredet. Ich habe nicht gesagt, dass ich auf jeden Fall gehen will. Wir werden noch weitere Gespräche führen müssen, noch kann ich nicht mehr dazu sagen“, sagte Zakaria unserer Redaktion. Und auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, zu bleiben, sagte er: „Auf jeden Fall.“