Nach toller Gladbacher Hinserie : Darum darf man sich auf die Rückrunde freuen

Meinung Mönchengladbach Nach einer tollen ersten Saisonhälfte gilt es nun, die Erfolge in der Rückrunde zu veredeln. Trainer Marco Rose macht bislang vieles richtig. Deshalb darf man sich auf die Rückrunde ruhig freuen.

Am Samstag beginnt die Vorbereitung auf die Rückrunde. Das Team von Trainer Marco Rose hat die Fans im ersten Saisonteil zum Träumen eingeladen. Nun gilt es Fakten zu schaffen. Zum zweiten Mal hintereinander gehen die Gladbacher als ein Top-Drei-Team in den zweiten Saisonteil. Natürlich wollen die Borussen das Ticket in die Champions League. Oder mehr.

Rose indes verspricht keine „plakativen Ziele“ oder gar den Titel. Er weiß, dass das vermessen wäre. Und vor allem, dass er das in letzter Konsequenz nicht beeinflussen kann. Darum verspricht er, was er halten kann. Beim Fußball geht es um Gefühle. Darum hält Rose sein Team an, den Fans immer glaubhaft das Gefühl zu geben, alles für den Erfolg zu tun und aus jedem Spiel das Maximum herauszuholen. Achtmal war Gladbach Spitzenreiter, das Gefühl haben die Fans in vollen Zügen ausgekostet. Es wäre aber falsch, aus achtmal Rang eins zu hohe Erwartungen abzuleiten. Das würde alle verkrampfen lassen.