Ausleihe kein Thema : Darum soll Doucouré bei Borussia bleiben

Mönchengladbach Mamadou Doucouré soll im Winter nicht verliehen werden. Marco Rose hofft auf die baldige Pflichtspiel-Premiere des Franzosen bei den Profis.

Vor dreieinhalb Jahren kam Doucouré von Paris Saint-Germain an den Niederrhein. Seither plagt ihn eine schlimme Verletzungsmisere, unter anderem zog er sich mehrere Muskelbündelrisse im Oberschenkel zu. Seit etwas über einem halben Jahr ist der französische Verteidiger ohne schwere Blessuren, er wird äußerst behutsam aufgebaut. In der U23 kam Doucouré immerhin schon zu sechs Einsätzen, beim 4:1 gegen den Wuppertaler SV stand er sogar 74 Minuten lang auf dem Platz. Er war auch schon zweimal im Profikader beim 5:1 in der Liga gegen Augsburg und beim Europa-League-Spiel in Istanbul gegen Basaksehir FK (1:1).

Doch in den vergangenen Wochen musste Doucouré wieder kürzer treten. „Er hatte jetzt wieder eine Muskelverhärtung, was bei ihm ein sensibleres Thema ist, es war aber nichts Schlimmes“, erklärt Sportdirektor Max Eberl im Gespräch mit unserer Redaktion. „Unser Ziel war es, ihn über die Hinrunde aufzubauen, damit er in der Rückrunde angreifen kann. Nun gab es diesen kleinen Rückschlag, nach dem er die Winterpause nutzen muss, um zu regenerieren und dann in der Vorbereitung sein Programm zu absolvieren. Und hoffentlich wird er es dann bis zum Sommer geschafft haben, ein echter Kontrahent im Kader zu sein. Danach wird man schauen, was der beste Weg ist.“