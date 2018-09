Borussia Mönchengladbach: Mamadou Doucouré vor Comeback gegen VfL Bochum

Für Doucouré soll es in Willingen so weit sein

Mönchengladbach In jungen Jahren sind Mamadou Doucouré und Julio Villalba von schweren Verletzungen ausgebremst worden. Beide machen aber Fortschritte.

Mamadou Doucouré kennt das Gefühl: Das erste Training mit der Mannschaft nach langer Pause, alle stellen sich im Kreis auf und es gibt Applaus für den Rückkehrer. Am Dienstag war es jedoch nicht Doucouré, dem die Kollegen auf dem Trainingsplatz am Borussia-Park Beifall klatschten. Der junge Franzose stand ein paar Schritte rechts neben dem Mann, um den es ging: Julio Villalba, seit Ende Januar von einer schweren Muskelverletzung im Oberschenkel außer Gefecht gesetzt. Der Paraguayer hat in gut einem Jahr bei Borussia ein einziges Pflichtspiel und einige Testspiele absolviert. „Ich bin sehr glücklich“, sagte der 19-Jährige jetzt.