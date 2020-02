2:0 beim SV Lippstadt : Doucouré überzeugt beim Sieg von Borussias U23

Lippstadt Mamadou Doucouré spielte beim 2:0 von Borussias U23 in Lippstadt eine Halbzeit lang. Von Trainer Arie van Lent gab es Lob für seine Leistung.

„Die Platzbedingungen haben uns irgendwann gezwungen, es häufiger mit langen Bällen zu versuchen. Und in diesem Fall hat die Abseitsfalle nicht funktioniert“, schilderte van Lent, den neben dem Sieg auch der Umstand besonders freute, dass sein defensiv bisher nicht immer stabiles Team die Null hielt. „Und Thomas war mit den Toren einfach mal wieder dran“, fügte der Coach an, der dennoch immer auf seinen fleißigen Arbeiter gesetzt hat. In der Schlussphase hatte der Australier Jacob Italiano noch das 3:0 auf dem Fuß, doch das wollte dann an diesem Tag nicht mehr gelingen.