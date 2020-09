Schritt Richtung Normalität : Borussia und Doucouré bleiben sensibel

Mönchengladbach Bei Mamadou Doucouré wissen Klub und Spieler längst haargenau, wie sie mit der Leidensgeschichte des Franzosen umzugehen haben. Am Freitag konnte sich der 22-Jährige mal wieder auf dem Platz zeigen.

Doch sein Auftritt in Venlo war ein weiterer Schritt in diese Richtung: Dass es irgendwann keine explizite Nachricht mehr ist, dass der 22-Jährige auf dem Platz stand.

Lauter war es im Borussia-Park während der Geisterspiele nur am letzten Spieltag, als Gladbach die Champions League klarmachte, so sehr feierten die Borussen ihren Kollegen, der sich vier Jahre zuvor in seinem letzten Spiel für die U19 von Paris Saint-Germain den ersten von tragisch vielen Muskelbündelrissen zugezogen hatte.

Klub und Spieler wissen längst genau, was wann zu tun ist, deshalb wurde niemand nervös. Am Dienstag vor dem Test in Venlo war Doucouré wieder im Mannschaftstraining, am Freitag stand er in der Startelf. Alles entspannt.