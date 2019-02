Borussias größter Pechvogel: Doucouré soll behutsam aufgebaut werden

Mönchengladbach Bis heute wartet Mamadou Doucouré aufgrund unzähliger Verletzungen auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz für Borussia. Nun beginnt sein nächster Anlauf.

Als die Borussen am Dienstag nach dem Vormittagstraining in ihre Kabine zurückkehrten, schlich zeitgleich ein Spieler aus den Katakomben und marschierte Richtung Übungsplatz, den man dort schon lange nicht mehr gesehen hat: Mamadou Doucouré. Borussias größter Pechvogel hatte sich am 16. November erneut verletzt, wieder war es ein Muskelbündelriss, wie dreimal zuvor in seiner noch jungen Karriere, dazu kommt ein Muskelteilabriss. Nun feierte Doucouré mit einer individuellen Laufeinheit sein Trainingscomeback. Dabei probierte er sich schon vorsichtig an Sprints und anderen Übungen, die über die normalen Joggingrunden hinaus gehen.