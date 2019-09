Bei 3:2-Sieg von Borussias U23 : Doucouré feiert lang ersehntes Comeback

Mönchengladbach Nach mehreren schweren Verletzungen kam Mamadou Doucouré endlich wieder zum Einsatz für Borussia. Er spielte 23 Minuten lang beim 3:2-Sieg der U23 beim Bonner SC. Von Trainer Arie van Lent bekam der Franzose ein Sonderlob.

Es war einer dieser Momente, in denen man selbst als unparteiischer Zuschauer einfach nur die Daumen drückt. Beim Spiel von Borussias U23 beim Bonner SC am Freitag wurde Mamadou Doucouré in der 67. Minute für Connor Noß eingewechselt, und nach der drei Jahre währenden Leidensgeschichte des jungen Franzosen muss man ihm einfach wünschen, dass er endlich einfach mal Fußball spielen darf. Mehrere schwere Muskelverletzungen zwangen ihn immer wieder dazu, genau das nicht machen zu können. Doch diesmal war endlich wieder dabei, und durfte einen 3:2-Sieg feiern, an dem er auch noch einen echten Anteil hatte. „Er hat durch viele Sprints Räume zugelaufen und uns richtig geholfen. Er hatte richtig zu tun, und es ist natürlich sofort wieder zu sehen gewesen, über welche Qualitäten er verfügt“, lobte Trainer Arie van Lent, der in Zukunft auf steigende Spielminuten des Innenverteidigers hoffen darf.