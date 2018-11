Tragische Verletzungshistorie : Doucouré fällt wohl erneut mehrere Monate aus

Mönchengladbach Borussia hat das 3:0 im Testspiel gegen den Drittligisten Preußen Münster teuer bezahlt. Bei dem Spiel am Donnerstag haben sich gleich zwei Spieler schwerer verletzt. Mamadou Doucouré könnte erneut monatelang ausfallen.

Christoph Kramer hat sich im Testspiel gegen Preußen Münster eine Außenbandverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Das passierte bei einer Aktion des Münsteraners Sandrino Baum in der 50. Minute. „Dabei ist Chris umgeknickt“, sagte Trainer Dieter Hecking. Wie lange er auf den Sechser, der zuletzt nur zweite Wahl war, verzichten muss, ist offen.

Schlimmer ist die Diagnose bei Mamadou Doucouré. Der junge Franzose hat mehr als zwei Jahre lang wegen diverser schwerer Muskelverletzungen nicht spielen können. Jetzt war er auf dem Weg zurück in den Alltag – und erlitt nun einen bösen Rückschlag. Bei einer Grätsche in der 19. Minute zog er sich, so die niederschmetternde Diagnose für den 20-Jährigen, einen Muskelbündelriss mit Sehnenbeteiligung im rechten Oberschenkel zu. Das dürfte erneut eine monatelange Pause nach sich ziehen.

Für Doucouré ist es der vierte Muskelbündelriss seit Juni 2016. Seine kürzeste Pause betrug nach den Angaben des Portals transfermarkt.de 81 Tage, die längste mehr als 300 Tage. Am 6. September bestritt Doucouré erstmals ein paar Testspiel-Minuten beim 2:1 gegen den VfL Bochum in Willingen, seither ging es gut voran. Anfang November gab er bei der U23 beim 2:0 bei Borussia Dortmund II sein Pflichtspiel-Debüt für Gladbach, er spielte 60 Minuten. Danach gegen Viktoria Köln kamen 75 Minuten dazu. Es bestand die Hoffnung, dass er möglicherweise noch in diesem Jahr noch ein paar Bundesliga-Minuten mitmachen könnte, doch die ist nun dahin.

Die Gladbacher waren bisher ohne große Verletzungssorgen durch die Saison gekommen. Sogar das große Sorgenkind Doucouré schien auf einem guten Weg zu sein. Vor dem Spiel in Bremen am 10. November hatten die Borussen stolz gemeldet, dass „alle Mann an Bord“ waren, allein Nico Elvedi galt als fraglich, doch der Schweizer konnte spielen.

Borussia war also faktisch verletzungsfrei. Der Test gegen Münster hat nun diesbezüglich die Situation geändert. In Kramer fällt eine wichtige Option im zentralen Mittelfeld vorerst weg, und die tragische Doucouré-Geschichte ist auch mental ein Nackenschlag: für den Spieler selbst, aber auch für den gesamten Klub.