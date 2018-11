Borussia Mönchengladbach: Mamadou Doucouré absolviert erstes Pflichtspiel

Auswärtssieg bei der Dortmunder U23 : Doucouré absolviert erstes Pflichtspiel für Borussia

Mamadou Doucouré, hier beim Testspiel gegen den Wiener SC. Foto: Christian Verheyen

Dortmund Die U23 von Borussia Mönchengladbach konnte bei der Reserve von Borussia Dortmund einen 2:0-Erfolg verbuchen. Mamadou Doucouré gab dabei sein Pflichtspieldebüt für die Fohlen.

Borussias U23 hat 2:0 bei Borussia Dortmund II gewonnen. Charalampos Makridis und Justin Steinkötter schossen im alt ehrwürdigen Stadion Rote Erde die Tore. Doch eine Personalie ist genau genommen die Nachricht des Tages: Zum ersten Mal, seit er im Juli 2016 von Paris Saint Germain zu Borussia kam, stand Mamadou Doucouré in einem Pflichtspiel für Gladbach in der Startelf. Seinen letzten Pflichtspiel-Einsatz hatte er Mitte 2016 für die U19 von Paris.

Dass es so noch kommen würde, damit hatten nicht wenige angesichts der Verletzungsodyssee des 20-Jährigen nicht mehr gerechnet. Doch Doucouré hat es geschafft, er ist wieder da. Es wurde viel richtig gemacht in den vergangenen Monaten, von ihm selbst und von der medizinischen Abteilung. Nun steht der nächste Schritt an: Doucouré will sich reinkämpfen in den ernsthaften Konkurrenzkampf des Profiteams. 60 Minuten spielte der Verteidiger in Dortmund, dann kam Florian Mayer für ihn.

Beim Testspiel in Willingen gegen den VfL Bochum (2:1) hatte Doucouré am 6. September einen ersten Kurzeinsatz. „Endlich“, schrieb er danach bei Instagram. Beim 6:0 beim Wiener SC am 12. Oktober und beim 1:1 der Top-Talente am 23. Oktober hatte er dann jeweils schon von Beginn an gespielt, jeweils 45 Minuten. Und nun steht sie nicht mehr, die deprimierende Null bei den Pflichtspielen für Borussia.

Doucouré wird noch einige Zeit brauchen, bis er eine echte Alternative für Cheftrainer Dieter Hecking sein wird. Aber in der Rückrunde kann das der Fall sein.

Doucouré hat am Samstag in Dortmund einen wichtigen Schritt dahin gemacht, so etwas wie der erste Winter-Zugang zu sein. Sein langer Weg zurück zur Normalität eines Fußballers ist noch nicht zu Ende, aber er ist nah dran am Ziel.