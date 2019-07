Verteidiger will unbedingt zu Borussia : Sarr teilt Nizza Wechselwunsch mit

Malang Sarr (rechts, hier gegen Maxwel Cornet) will zukünftig für Borussia grätschen. Foto: imago/PanoramiC/Philippe LECOEUR

Exklusiv Mönchengladbach Malang Sarr will unbedingt nach Gladbach wechseln und hat das auch bei seinem Arbeitgeber OGC Nizza kundgetan. Nach wie vor gestalten sich die Gespräche zwischen den Klubs aber problematisch. Helfen könnte Borussia ein bislang falsch eingeschätztes Detail.

Am Mittwochabend postete Malang Sarr ein Foto aus der Wüste, das er im Urlaub aufgenommen hat, bei Instagram. Ein unscheinbarer Post, der jedoch bei vielen Borussia-Fans neue Hoffnungen auf eine Verpflichtung des 20-Jährigen schürte. Denn erst am Montag hatte Sportdirektor Max Eberl angedeutet, dass zwar der Transfer von Marcus Thuram, wie berichtet, bevorstünde, es bei dem zweiten Wunschkandidaten, Sarr, aber problematisch sei und eventuell eine B-Lösung her müsse.

Jener Thuram, der sich nach unseren Informationen Anfang nächster Woche den Borussen anschließen wird, war einer der ersten, die den Instagram-Post von Sarr am Mittwoch kommentierten – mit drei Fohlen-Emojis. Die Antwort seines Kollegen bei der französischen U21-Nationalmannschaft: Zweimal die Zahl „100“. Viele sahen darin eine (versteckte) Botschaft.

Tatsächlich gibt es einige Indizien, die für einen Wechsel sprechen. Nach Informationen unserer Redaktion wurde OGC Nizza, aktueller Arbeitgeber von Sarr, darüber informiert, dass der Verteidiger in diesem Sommer wechseln will – zu Borussia. Sarr sieht in Gladbach seine fußballerische Zukunft, andere Interessenten (RB Leipzig wurde gehandelt) sollen keine Rolle spielen.

Das liegt zum Einen am neu eingeschlagenen Weg mit Marco Rose als Trainer. Sarr schätzt den Ansatz des 42-Jährigen und sieht Borussia sportlich als den geeigneten nächsten Schritt in seiner Karriere, die Experten als äußerst vielversprechend einschätzen. Außerdem hätte Sarr in Mönchengladbach eine Wohlfühlgarantie, da er in Thuram, Denis Zakaria, Alassane Plea, Michael Cuisance und Mamadou Doucouré bereits einige Freunde im aktuellen Kader hat.

Das Problem sind nach wie vor die Gespräche zwischen Borussia und Nizza. Lange stockte der Deal, da die Südfranzosen ihre Besitzverhältnisse neu regelten. Erst in der vergangenen Woche wurde die Übernahme des englischen Milliardärs Jim Ratcliffe intern abgeschlossen, die französische Liga muss dem Vorgang noch abschließend zustimmen.

Borussia braucht also nach wie vor vor allem Geduld. Es ist zu hören, dass sich der Transfer bis in den August ziehen könnte – sofern Gladbach bereit ist, so lange zu warten. Noch scheinen die Vorstellungen in Sachen Ablöse noch zu weit auseinander zu liegen. Das liegt auch daran, dass der Klub Sarr, seit seinem 18. Lebensjahr Stammspieler in Nizza, nicht gehen lassen will. Er ist eine Identifikationsfigur des Vereins. Jedoch hilft Eberl neben der Tatsache, dass der Sarr einen Wechsel zu Borussia forciert, ein Detail, das bislang falsch eingeschätzt wurde. Nach Informationen unserer Redaktion soll Sarrs Vertrag in Nizza nämlich nicht bis 2021, sondern nur bis 2020 datiert sein.

Und das – das weiß man nicht erst, seitdem Thorgan Hazard aufgrund der gleichen Vertragsdauer für eine unter dem Marktwert liegende Ablöse nach Dortmund wechselte – ist ein preissenkendes Argument, da Nizza nur noch in diesem Sommer für Sarr Geld kassieren könnte.