Borussia Mönchengladbach macht Testspiel-Tour im Norden

Mönchengladbach Borussias zweiter Gegner der Saisonvorbereitung steht fest. Der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag hat ein Testspiel zwischen dem SC Weiche Flensburg 08 und dem Bundesligisten organisiert.

Borussia ist am 14. Juli zu Gast beim Meister der Regionalliga Nord, der in den Relegationsspielen gegen Energie Cottbus noch um den Aufstieg kämpft. „Das ist der Höhepunkt in unserer Vorbereitung auf die neue Saison, ob in der dritten oder vierten Liga“, sagte Weiche-Geschäftsführer Harald Uhr.

Am Tag zuvor spielt Dieter Heckings Mannschaft bereits beim VfB Lübeck, ebenfalls Viertligist. Nach dem Trainingsstart am 1. Juli wird es also eine richtige Nordtour für Borussia, die sich am 22. Juli dann Richtung Süden aufmacht - ins Trainingslager am Tegernsee.