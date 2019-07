Borussia verdient mehrfach mit : De Jong, Sow und Schulz finanzieren Embolo

Mönchengladbach Sportdirektor Max Eberl versucht nach wie vor, die Mannschaft für die kommende Saison zu verstärken. Dafür steht ihm mehr Geld als zuvor eingeplant zur Verfügung. Das liegt an drei Transfers, an denen Borussia mitverdient.

Thorgan Hazard ist der einzige Spieler, den Borussia bislang in diesem Sommer verkauft hat. 25,5 Millionen Euro erhielten die Gladbacher für den Belgier von Borussia Dortmund als Grundablöse – diese Summe kann zukünftig durch vereinbarte Boni auf über 30 Millionen anwachsen. Doch die Transfereinnahmen in dieser Periode sind kurioserweise wesentlich höher für die Gladbacher, und das ermöglichen Klauseln, die Sportdirektor Max Eberl bei vorigen Verkäufen ausgehandelt hat.

So ist mittlerweile ein hoher einstelliger Betrag zusammen gekommen, etwa sieben bis acht Millionen Euro sind es. Diese Summe ermöglicht es Eberl, mehr als zuvor eingeplant in neue Spieler zu investieren. Breel Embolo ist der bislang letzte Transfer, den der Sportdirektor tätigen konnte. Einen Ablöse-Sockel von zehn Millionen Euro kostete der Schweizer, De Jong, Sow und Schulz haben diesen Zukauf also in gewisserweise zum Großteil finanziert.