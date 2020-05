Leser-Wahl des besten Borussia-Coaches : Favre ist Trainer 1b nach Weisweiler

Mönchengladbach Der Schweizer Lucien Favre bekam bei unserer Wahl des besten Borussen-Trainers nach Hennes Weisweiler die meisten Stimmen. Er landete mit 37 Prozent der Stimmen vor Udo Lattek und Jupp Heynckes.

Borussias Fans haben Lucien Favre einst „Hennes“ gerufen. Das ist eine Art Ritterschlag in Mönchengladbach. Denn wer das Prädikat bekommt, der wird verglichen mit dem Meistertrainer aus den sagenhaften Siebzigern, in denen die legendäre „Fohlenelf“ unter Weisweilers Anleitung eine der besten Mannschaften der Welt wurde. Favre, der Gladbach im Februar 2011 in sportlich prekärster Lage übernahm, reanimierte, aufpäppelte und rettete, um danach aus dem Fast-Absteiger einen Champions-League-Teilnehmer zu machen, ist daher nicht ganz überraschend für die Fans der beste Gladbach-Trainer nach Weisweiler.