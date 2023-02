Begehrter U21-Nationalspieler Top-Klubs wollten Netz auf den letzten Drücker – Borussia wehrte Anfragen ab

„Eine Leihe ist kein Thema“, sagte Roland Virkus in der vergangenen Woche in Bezug auf Luca Netz. Für Borussias Sportdirektor war klar: Netz bleibt auch in der zweiten Saisonhälfte in Gladbach. Das hielt einige Klubs allerdings nicht davon ab, sich in den letzten Tagen der Transferperiode noch einmal konkret nach Netz zu erkundigen.