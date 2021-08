Die Folgen der Lainer-Verletzung : Gefragte Teenager und ein Leihverbot

Schnelles Debüt in der Bundesliga für Gladbach: Luca Netz. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Die beiden 18-jährigen Joe Scally und Luca Netz könnten Sonntag im Spiel bei Union Berlin starten. Jordan Beyer darf nicht zu Werder Bremen.

Geduld ist im Fußball eine relative Größe. Als Luca Netz am 6. August zu Borussia kam, hat sich der 18-Jährige vermutlich darauf eingestellt, sich erstmal hinten anstellen zu müssen, bis er für Gladbach in der Bundesliga spielen würde. Nun war die Wartezeit doch nur eine kurze, am Samstag feierte der Teenager in Leverkusen sein Debüt. 27 Minuten dauerte es und war verbunden mit er bitteren Erfahrung, beim 0:4 Teilnehmer zu sein bei einem debakulösen Auftritt seines neuen Arbeitgebers.

„Es gibt schönere Tage für ein Debüt“, schrieben die Borussen am Sonntag bei Twitter, als sie Netz’ erstes Profi-Spiel für Gladbach würdigten. Insgesamt war es sein zwölftes in der Bundesliga, elf hatte er schon bei Hertha BSC eingesammelt, von wo er für vier Millionen Euro an den Niederrhein gewechselt ist.

Foto: Wiechmann, Dieter (dwi) Infos Borussias jüngste Bundesliga-Debütanten

Nimmt man einen Debütanten von früher als Maßstab, Marcell Jansen, der am 4. Dezember 2004 mit einem 0:6 in Berlin anfing, muss ein solcher Auftakt wie ihn Netz in der BayArena erlebte nicht zwingend ein schlechtes Omen sein. Zumal die Geschichte aufregend weitergehen könnte: Aufgrund des aktuellen Kranken-Bulletins der Gladbacher könnte der Hertha-Spross ausgerechnet am Sonntag (15.30 Uhr) bei Herthas Stadtrivalen Union Berlin in Köpenick sein Startelf-Debüt feiern.

Bislang spielte der US-Amerikaner Joe Scally, wie Netz zarte 18, hinten links. Doch Stefan Lainers Knöchelbruch hat Folgen. Denn Scally wird wohl jetzt die Seite wechseln, wie schon bei Bayer. Und sollte dann auch Ramy Bensebaini, der ebenfalls lädiert aus Leverkusen heimkehrte, fehlen, wäre wohl Netz an der Reihe. Für Scally würde sich eine bisher eindrucksvolle Saison fortsetzen mit dem vierten Startelf-Einsatz im vierten Pflichtspiel. Er hatte seine Probleme in Leverkusen, dennoch erneuerte Trainer Adi Hütter das Lob für den US-Import. Und auch das, was Luca Netz in seiner ersten halben Stunde unter Hütters Regie anbot, gefiel dem Trainer.

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk PŠffgen (dirk) 13 Bilder Das ist Jordan Beyer

Indes gibt es weitere Alternativen im Kader: Jordan Beyer, den Eberl nicht für eine Leihe an den Zweitliglisten Werder Bremen freigab, auch das ist eine Folge des Lainer-Fehlens. „Für Jordan Beyer gab es eine Anfrage aus Bremen, ihn auszuleihen. Aber nach der schweren Verletzung von Stefan Lainer ist Jordan zu wichtig für uns selbst und die Leihe ist kein Thema mehr – das haben wir Bremen und Jordan auch schon mitgeteilt“, wird Eberl in „Bild“ zitiert. Auch Routinier Tony Jantschke kann rechts verteidigen, dann wäre Scally wieder für links frei, wenn Bensebaini nicht kann.

Trotz der vorhandenen Optionen werden die Borussen „die Köpfe zusammenstecken und beraten, was zu tun ist“, sagte Hütter am Samstag. Möglich also, dass noch ein Lainer-Ersatz geholt wird mit etwas mehr Erfahrung als die 18-Jährigen. Für Samstag in Berlin aber hat Hütter Scally und Netz auf der Rechnung. In Leverkusen entschied er sich trotz Bensebainis Rückkehr weiter für Scally, das zeigt, dass Hütter keine Eile sah, den gerade erst fit gewordenen Bensebaini unbedingt zu bringen. Und Hütter vertraute später Netz. So wäre es wohl auch am Sonntag an der Alten Försterei, wenn es die Umstände erfordern.

Lesen Sie auch Fünf Gegentore nach zwei Spielen : Eine komplizierte Mission für Adi Hütter