Spielpraxis für Netz, Borges Sanches & Co. : Borussias U23 holt mit Profi-Verstärkung einen Punkt bei Preußen Münster

Mönchengladbach Mit einem 1:1 bei Preußen Münster hat die U23 von Borussia Mönchengladbach am Samstag für einen kleinen Überraschungserfolg gesorgt. Trainer Eugen Polanski konnte dabei allerdings auf sechs Feldspieler zurückgreifen, die sonst am Profi-Training teilnehmen. Auch ein Sieg wäre möglich gewesen.

„Wir sind direkt sehr gut im Spiel drin gewesen, sind dann aber nach einer Standardsituation in Rückstand geraten“, schilderte Polanski den frühen Rückstand in der neunten Minute durch Marc Lorenz, der den Ball außerhalb des Sechzehners nach einem Querpass aus rund 19 Metern an Jan Olschowsky vorbei ins Gladbacher Tor schoss. Vor über 6000 Zuschauern konnte Polanski auf einige Profi-Leihgaben zurückgreifen, die sich allesamt in der Startelf wiederfanden.