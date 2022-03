Punkte im Abstiegskampf sind nötig : Wegweisendes Spiel für Borussias U23 in Lotte

Der Gegner steht weit unten in der Tabelle und hat alles andere als einen Lauf. Warum Borussias U23-Trainer Heiko Vogel dennoch mit einem herausfordernden Spiel rechnet und was ihn dabei zuversichtlich stimmt.

Für Borussias U23 steht am Samstag das zweite Auswärtsspiel in Folge auf dem Plan. Die Reise geht ins Tecklenburger Land zu den Sportfreunden Lotte. Die rangieren auf dem drittletzten Tabellenplatz mit gerade einmal 20 Punkten, haben anders als der Bonner SC am vorigen Wochenende auch derzeit keinen Lauf zu bieten. Nur zwei Punkte haben die Gastgeber in den sieben Partien des Kalenderjahres 2022 geholt.