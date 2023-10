Vor Borussias Wiedersehen mit Heidenheim Eckbälle werden im “Kopfkino” der Trainer auch eine große Rolle spielen

Gerardo Seoane wusste am Samstagabend schon, dass ihm keine ganz alltägliche Spielvorbereitung bevorstehen würde. Schließlich spielt Borussia am Dienstag (20.45 Uhr) in der zweiten Runde des DFB-Pokals erneut gegen den 1. FC Heidenheim, drei Tage nach dem Aufeinandertreffen in der Bundesliga. „Das ist sicherlich eine spezielle Konstellation, auch wenn es wieder bei null beginnt. Bei den Trainern wird da das Kopfkino beginnen: Was macht er, was verändert er? Was machen wir?“, sagte Seoane. Und es ist zu vermuten, dass in diesem Kopfkino der Trainer nicht nur die Fragen nach der Taktik, dem Personal und der Grundformation eine Rolle spielen werden, sondern auch die Standardsituationen.