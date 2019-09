1:0-Sieg im Derby : Welche Noten geben Sie den Borussen gegen Köln?

In dieser Situation hatte Alassane Plea das 2:0 auf dem Fuß, sein Versuch wurde jedoch abgeblockt. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Mönchengladbach Borussia besiegte den 1. FC Köln im Derby mit 1:0, Alassane Plea entschied die Partie mit seinem Tor. Doch war er damit auch der beste Gladbacher? An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, die Leistung der Borussen zu bewerten.

Von Sebastian Hochrainer Redakteur bei der Rheinischen Post

Laut Florian Neuhaus war es „das beste Spiel“ der Borussen in dieser Saison. Tatsächlich überzeugte das Team insbesondere in der ersten Halbzeit ab dem 1:0, das Alassane Plea in der 14. Minute erzielte. Danach spielte Gladbach den Fußball, den man sich von der Fohlenelf wünscht, verpasste aber zahlreiche Gelegenheiten, um die Führung auszubauen. Dabei hatte auch Plea immer wieder die Füße mit im Spiel, als Schütze und Vorbereiter.

Weil es aber beim 1:0 blieb, hatten die Kölner, die den Borussen eigentlich spielerisch deutlich unterlegen waren, doch noch Möglichkeiten, um die Niederlage zu verhindern. Doch Gladbach-Keeper Yann Sommer behielt immer wieder die Ruhe und zeigte seine starken Reflexe.

Foto: dpa/Federico Gambarini 15 Bilder Köln - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik.

Plea und Sommer waren wegen der beschriebenen Aktionen für unsere Redaktion die Spieler, die sich die besten Noten an diesem Tag verdient hatten. Auch Denis Zakaria konnte wiederholt überzeugen. Der Schweizer wurde von den Fans der Borussen zum Spieler des Monats August gewählt und scheint diesen Titel offenbar verteidigen zu wollen.

Auch unsere Leser sahen diese drei Akteure in Köln als stärkste des Teams von Marco Rose, zumindest erhielt Sommer die meisten Stimmen vor Zakaria und Plea in der Kategorie „Bester Gladbacher des Tages“. Breel Embolo war diesem Trio – Stand Sonntagvormittag – dicht auf den Fersen. Doch welche Noten haben sich diese vier Gladbacher und ihre Kollegen in Köln verdient? Sie haben an dieser Stelle die Möglichkeit, den Borussen Ihre persönliche Bewertung zu geben.