Däne wechselt bis Saisonende zu Austria Wien : Eberl hofft bei Poulsen auf den Leih-Effekt

Andreas Poulsen. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Borussia leiht wie erwartet Andreas Poulsen für den Rest der Saison aus. Der Däne wechselt zum österreichischen Bundesligisten Austria Wien.

Was unsere Redaktion kurz vor Weihnachten schon exklusiv gemeldet hatte, ist nun offiziell: Borussias dänischer Linksverteidiger Andreas Poulsen wird nach Österreich ausgeliehen. Der 20-Jährige spielt im nächsten halben Jahr für den Bundesligisten Austria Wien.Das teilten die Gladbacher am Freitag mit. Die Wiener zahlen dafür geschätzt eine Leihgebühr von 1,5 Millionen Euro.

#DieFohlen verleihen den dänischen U21-Nationalspieler Andreas Poulsen für ein halbes Jahr an den österreichischen Bundesligisten @FKAustriaWien. Viel Erfolg, Andy! 💚

👉 https://t.co/a9fVA06nOi pic.twitter.com/AKz24F2Ri4 — Borussia (@borussia) January 3, 2020

Borussias Sportdirektor Max Eberl hatte im Interview mit unserer Redaktion bereits angekündigt, dass es in dieser Transferperiode „ein, zwei Ausleihen“ junger Spieler geben werde, um diesen Spielpraxis zu verschaffen. Eberl hatte auch gesagt. dass Poulsen ebenso ein Kandidat dafür sei wie Julio Villalba und Keanan Bennetts. Interessenten gäbe es in allen drei Fällen, so Eberl. Bei Poulsen wurde es nun konkret.

Der Däne ist 2018 vom FC Midtjylland zu Borussia gewechselt, doch bisher reichte es nur zu einem Pflichtspiel-Einsatz bei den Profis. Das war das DFB-Pokalspiel bei BSC Hastedt im August 2018 (12:1). Ansonsten machte er 18 Spiele im Regionalliga-Team der Borussen, vier davon in der aktuellen Saison. Zuletzt fehlte er wegen eines Bänderrisses gut einen Monat.

Foto: Dirk Päffgen 7 Bilder Das ist Andreas Poulsen.

Poulsen war vor eineinhalb Jahren für 4,5 Millionen Euro für hinten links als Konkurrent von Oscar Wendt geholt worden, konnte diesem Anspruch aber nicht gerecht werden. Er kam am Schweden nicht vorbei. Im Sommer 2019 ist die Konkurrenz weiter gewachsen. „Auf der Position von Andreas gibt es in unserem Kader aktuell mit Oscar Wendt und Ramy Bensebaini starke Konkurrenz. Für Andreas ist es jetzt wichtig, auf hohem Niveau Spielpraxis zu bekommen und das versprechen wir uns von dieser Ausleihe an einen der großen Traditionsklubs in Österreich“, sagte Eberl.

Borussia hatte zuletzt mit Leihen gute Erfahrungen gemacht. Der 2017 von 1860 München verpflichtete Florian Neuhaus sammelte als Leihspieler bei Fortuna Düsseldorf in der Zweiten, bevor er 2018 endgültig nach Gladbach kam. Bénes war in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit an den Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehen worden. Er kam gestärkt zurück und startet in dieser Saison durch. Inzwischen ist Bénes ein wichtiger Faktor in den Plänen von Trainer Marco Rose. Auf diesen Effekt hoffen die Borussen auch bei Poulsen.