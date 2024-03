„Das muss in unsere Köpfe rein“ Wöber über Gladbachs Anspruch, Ziele für die Rest-Saison und seine Zukunft

Exklusiv | Mönchengladbach · Borussia Mönchengladbachs Verteidiger Max Wöber erklärt im Interview, warum das Bochum-Spiel Spaß machte, was nun „in die Köpfe“ der Spieler muss und was er sich für die Rest-Saison erhofft. Außerdem sagt der Leihspieler, wann er seine Zukunft geklärt wissen will.

01.03.2024 , 12:16 Uhr

Link zur Paywall So könnte Borussias Startelf in Mainz aussehen 24 Bilder Foto: dpa/Marius Becker