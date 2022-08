Wenig Chancen auf Einsatzzeiten : Bei drei Borussia-Profis würde eine Leihe noch Sinn ergeben

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat zu viele Spieler im Kader, die bei den Profis geringe Chancen auf Einsatzzeiten haben. Noch besteht die Möglichkeit, diese Spieler zu verleihen. Besonders drei Gladbacher kommen kurz vor dem Ende des Transferfensters noch für ein Leihgeschäft infrage.

Während es bei Marvin Friedrich, Stefan Lainer, Patrick Herrmann und Hannes Wolf an den ersten drei Bundesliga-Spieltagen zumindest schon zu Joker-Einsätzen gereicht hat, sieht das bei Rocco Reitz, Conor Noß und Torben Müsel anders aus. Lediglich Reitz gehörte gegen Hoffenheim und im Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 (2:2) zweimal zum Kader, Noß und Müsel blieb lediglich der Platz auf der Tribüne. Dass sich die Perspektive der drei schnell ändert, ist selbst bei verletzungsbedingten Ausfällen einzelner Stammkräfte nicht zu erwarten. Sie alle kamen am vergangenen Wochenende beim 1:1 der U23 bei Preußen Münster zum Zug, Müsel feierte dabei nach einer kurzen Verletzungspause sein Comeback.

Sich die Spielpraxis dauerhaft in der Regionalliga West zu holen, ist die eine Möglichkeit, die sich dem Trio in dieser Saison bietet. Doch zum einen würde das die Entwicklung weiterer Borussia-Talente blockieren, die gerade in ihre erste oder zweite Saison im Herrenbereich gehen. Und zum anderen haben alle drei den Anspruch, sich auf einem höheren Niveau zu beweisen.

Da ihre Verträge jeweils noch bis 2024 laufen, wäre eine Leihe in diesem Sommer problemlos möglich – und würde unter der Voraussetzung, es finden sich passende Klubs, die den Gladbachern eine gewisse Zahl an Einsätzen garantieren, Sinn ergeben. Bis zum 1. September hat das Transferfenster in den meisten europäischen Ligen noch geöffnet, in Belgien, wo Reitz (VV St. Truiden, 24 Pflichtspiele) und Müsel (KAS Eupen, zehn Pflichtspiele) in der vergangenen Saison als Leihspieler aktiv waren, sogar noch bis zum 6. September.

Für den 21-jährigen Noß, der seit 2009 bei Borussia spielt, wäre eine Leihe eine neue Erfahrung, aber mitunter eben auch eine Chance, sich beispielsweise bei einer Drittligamannschaft oder im benachbarten Ausland zu zeigen. Wie Reitz (20) und Müsel (23) ist auch er in der Zentrale unterwegs – eine Position, die im defensiven Bereich bei Borussia bestens besetzt ist und auf der in der Offensive Lars Stindl oder eben Florian Neuhaus gesetzt sind. Zumal in Oscar Fraulo (18) in diesem Sommer ein junger zentraler Mittelfeldspieler verpflichtet wurde, der in Sachen Einsatzzeiten zunächst die Nase vorn hätte.

Bis zum Ende des Wechselfensters wird sich Borussia mit der Möglichkeit, Spieler zu verleihen, auseinandersetzen – in der Hoffnung, für den einen oder anderen noch einen Verein zu finden. Bei Yvandro Borges Sanches (18) ist dieses Szenario keine Option, er soll sich weiter bei Borussia entwickeln und an den Wochenenden entweder bei der U19 oder U23 spielen, wenn er bei den Profis keine Einsatzzeit erhält.