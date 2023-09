„Waren von Anfang an bereit“ Bochums Leid war Gladbachs Schlüssel zum ersten Saisonsieg

Das wohl größte Lob für ihr Spiel bekamen die Gladbacher am Samstagabend von Bochums Trainer Thomas Letsch, als dieser dabei war, über seine eigene Mannschaft zu sprechen. „Das war katastrophal, da gibt es nichts schönzureden. Der Gegner war uns in unseren Tugenden und in unseren Stärken überlegen“, sagte Letsch zu Beginn der Pressekonferenz. Später fügte er an: „Wir waren weit davon entfernt, in irgendeiner Weise Zugriff zu haben.“