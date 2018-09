Borussia Mönchengladbach: Laufrekord ohne Wert

Borussia-Faktencheck zum Spiel in Berlin : Zwei Minuten Erster

Jonas Hofmann im Zweikampf mit Herthas Arne Maier. Foto: AFP/ODD ANDERSEN

Berlin Yann Sommer hielt erneut stark, Jonas Hofmann lief mehr als jeder andere und zwischenzeitlich war Borussia sogar Tabellenführer. Am Ende verlor Dieter Hecking jedoch sein erstes Spiel gegen Pal Dardai. Der Faktencheck zum Spiel in Berlin.

Laufrekord ohne Wert

Jonas Hofmann hat seinen Lauf fortgesetzt. Wie in den drei anderen Bundesligaspielen war Borussia Achter auch in Berlin der laufstärkste aller Spieler auf dem Platz. 12,94 Kilometer spulte der 26-Jährige ab, in seiner persönlichen Leistungsbilanz dieser Bundesliga-Saison ist es der drittbeste Wert. In den Heimspielen gegen Leverkusen und Schalke kam er auf 13,44 und 13,04 Kilometer, in Augsburg auf 12,77. Es war aber ein Laufrekord ohne Wert. Denn trotz der starken Laufleistung konnte Hofmann weder mit Denis Zakaria noch später mit Florian Neuhaus die nötigen Pressing-Situation heraufbeschwören und die Kreativität entwickeln, um Hertha entscheidend unter Druck zu setzen.

Paraden nutzten nichts

Yann Sommer war der beste Borussia in Berlin. Zum dritten Mal in Folge wählten ihn die Fans entsprechend zum Mann des Spiels aus Sicht der Gladbacher. „Das wird unsere Nummer eins aber sicherlich kaum über die Niederlage hinweg trösten“, twitterte Borussia aber vermutlich zu Recht. Sommer war indes mit drei starken Paraden dafür verantwortlich, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel.

Heckings erste Niederlage

Trainer Dieter Hecking hat erstmals gegen seinen Berliner Kollegen Pal Dardai verloren. Zuvor gab es in sechs Aufeinandertreffen fünf Siege und ein Unentschieden, mit Borussia hatte Hecking alle drei Spiele gegen den Ungarn und dessen Hertha gewonnen. Für Dardai war es der zweite Sieg gegen Gladbach. Zuvor hatte es am 4. November 2016 einen 3:0-Erfolg gegeben. Dabei war der Borusse Christoph Kramer vom Platz geflogen. Dieses Mal kam Kramer nicht zum Einsatz.

Job-Hopper Strobl

Tobias Strobl war in Berlin ein Job-Hopper. Er kam beim 2:4 quasi auf drei Positionen zum Einsatz. Strobl begann als Sechser. Als solcher war er hinten rum nicht so sicher wie gewohnt, nach vorn sammelte er seinen zweiten Saison-Assist ein. Zuvor hatte er in Augsburg per Kopf das 1:1 durch Alassane Plea eingeleitet. Nach der Pause spielte Strobl neben Matthias Ginter in der Viererkette Innenverteidiger, in der Schlussphase war er das rechte Glied der defensiven Dreierkette.

Zwei Minuten ganz oben