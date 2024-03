Noch nicht gut genug Warum sich Borussias Fortschritt in der Laufleistung nicht im Ergebnis auszahlt

In einem Punkt war Borussia am vergangenen Samstag beim 1. FC Heidenheim nicht favorisiert. Der Aufsteiger zählt zu den laufstärksten Mannschaften der Liga, sowohl bei den zurückgelegten Kilometern pro Partie als auch im Bereich der Sprints und intensiven Läufe gehört Heidenheim zur Bundesliga-Spitze. Doch in Sachen Laufumfang boten die Gladbacher beim 1:1 am Wochenende Paroli, die beiden Mannschaften lagen insgesamt nur einen halben Kilometer auseinander. An der Laufleistung lag es demnach nicht, dass die Borussen in der zweiten Halbzeit kaum noch aus der eigenen Platzhälfte herauskamen.