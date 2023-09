Zurückgelegte Kilometer und Sprints Borussias Laufwerte – leicht verbessert, aber noch mit Steigerungsbedarf

Ganz zum Schluss hatte Borussia am vergangenen Sonntag beim SV Darmstadt 98 auch in Sachen Laufleistung ausgeglichen: Mit dem Abpfiff des wilden Spiels, das nach Darmstädter 3:0-Halbzeitführung noch 3:3 endete, stand Borussia bei 112,7 Kilometern, der Aufsteiger bei 112,6. Allerdings hatte der Gastgeber fast eine komplette Halbzeit – und noch mehr als sieben Minuten Nachspielzeit – in Unterzahl agieren müssen, da sein Verteidiger Matej Maglica nach einem Handspiel Rot gesehen hatte. Bei Gleichzahl in der ersten Halbzeit war Darmstadt, nach den ersten vier Spieltagen in allen Laufstatistiken schwächster Bundesligist, drei Kilometer mehr gelaufen als die Borussen.