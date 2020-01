Vier Spiele ohne Einsatz : Borussias Bénes überrascht die neue Reservisten-Rolle

In den vergangenen vier Spielen setzte Marco Rose (vorne) gar nicht auf Laszlo Bénes. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Mönchengladbach In den vergangenen vier Spielen kam Laszlo Bénes bei Borussia gar nicht zum Einsatz. Nach seiner starken Hinrunde trifft es ihn unvorbereitet, dass Trainer Marco Rose aktuell nicht auf ihn setzt.

Laszlo Bénes war die wohl größte Überraschung der Hinrunde im Kader der Borussen. Nach seiner halbjährigen Leihe an den Zweitligisten Holstein Kiel setzte er sich in Gladbach durch und stand in 14 von 25 Pflichtspielen in der Startelf. In der Bundesliga las sich die Statistik bis Mitte Dezember noch besser. In zehn der ersten 15 Partien gehörte Bénes da zur Startformation. Doch seitdem setzt Trainer Marco Rose nicht mehr auf ihn.

In den folgenden vier Partien gegen Paderborn (2:0), bei Hertha BSC (0:0), auf Schalke (0:0) und gegen Mainz (3:1) stand der slowakische Nationalspieler nicht nur nicht mehr in der Startelf, sondern er kam gar nicht mehr zum Einsatz.

„Ich habe jetzt schon länger nicht mehr gespielt, aber meine Aufgabe ist es, im Training zu arbeiten und mich anzubieten, und das mache ich“, sagt Bénes. „Und dann hoffe ich, dass ich bald wieder spielen werde, am besten schon am Samstag in Leipzig.“

Doch aufgrund des aktuellen Trends ist zumindest eine Nominierung für die Startelf recht unwahrscheinlich. Auf der Sechser-Position haben Denis Zakaria, Christoph Kramer, Florian Neuhaus und Jonas Hofmann offenbar die Nase vorn, die Rolle als Achter gibt es momentan im System nicht und im offensiven Mittelfeld kommt Bénes derzeit nicht an Lars Stindl, Breel Embolo oder Florian Neuhaus vorbei. „Der Trainer hat so entschieden und ich muss das akzeptieren“, sagt der 22-Jährige. „Ich weiß, dass ich weiter an mir arbeiten muss. An meinen Stärken und an meinen Schwächen.“

Bénes macht jedoch auch keinen Hehl daraus, dass ihn die jüngsten Entscheidungen von Rose unvorbereitet getroffen haben. „Der Trainer und ich haben vor der Winterpause miteinander gesprochen. Da ging es um die gesamte Hinrunde und da war alles positiv“, sagt Bénes. „Ich war deswegen auch überrascht, weil ich in der Hinrunde auch gezeigt habe, was ich kann. Ich habe immer mein Bestes gegeben, für die Mannschaft gekämpft und viele gute Spiele gemacht. Wir waren in dieser Zeit sogar lange Tabellenerster in der Bundesliga. Dann bin ich natürlich auch ein bisschen enttäuscht.“

Tatsächlich ist die Punkteausbeute mit Bénes in der Startelf so gut wie bei keinem anderen Mittelfeldspieler. Der Punkteschnitt mit ihm in der Start-Formation lag in der ersten Saisonhälfte bei 2,2 Zählern pro Partie. Außerdem ist er mit vier Assists der beste Vorlagengeber unter den Mittelfeldakteuren.

Dennoch ist Bénes in den vergangenen Wochen außer Acht gelassen worden. Doch Rose hat schon des Öfteren bewiesen, dass er unkonventionelle Entscheidungen trifft und auch mal für Überraschungen sorgt. Das Zeichen an seine Spieler: Jeder muss zu jeder Zeit bereit sein. Das muss auch für Bénes gelten. Enttäuscht zu sein, ist okay, das muss sogar so sein, denn jeder will in der Startelf stehen, aber die Einstellung muss dann sein, es dem Coach auf dem Trainingsplatz zeigen zu wollen.