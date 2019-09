Borussias Emporkömmling : Sechs-Punkte-Ansage von Bénes

Mönchengladbach Laszlo Bénes ist unter Marco Rose zur Stammkraft geworden. Für die nächsten Spiele gegen Hoffenheim und Augsburg hat sich der Slowake viel vorgenommen.

Zuletzt hat Laszlo Bénes mal wieder mit Igor Demo telefoniert. Der Grund war das Datum. Demo, der Ex-Borusse, hatte am 18. September Geburtstag. 44 Jahre ist der frühere „Fußballgott“ vom Bökelberg nun alt. Bénes ist der zweite Slowake in Gladbach nach Demo, und wurde von diesem in den ersten Monat am Niederrhein auch väterlich betreut. „Das war wichtig für mich“, sagt Bénes noch heute. Wenn er von Demo spricht, macht er das mit viel Respekt in der Stimme. „Igor hat hier viel aufgebaut“, weiß Bénes. Wenn er irgendwann mal Gladbach verlässt, will er möglichst ebenso viele Spuren hinterlassen.

Bénes kam als eines der größten Talente seines Landes 2016 von MSK Zilina. Er hatte den perfekten Einstand, erzielte bei seinem Startelf-Debüt gegen Hertha BSC am 5. April 2017 gleich das 1:0-Siegtor mit einem beherzten Distanzschuss. Danach kam aber das Verletzungspech: Ein Muskelfaserriss, ein Mittelfußbruch, wieder ein Muskelfaserriss, eine Fuß-Op, erneut eine Muskelverletzung, immer wieder fiel er aus. So kam Bénes nie richtig in den Rhythmus.

Erst die Leihe an den Zweitligisten Holstein Kiel war der nächste wichtige Schritt nach vorn. Bénes kam mit einiger Spielpraxis zurück und ist nun bei Marco Rose mittendrin im Team, in allen sieben Pflichtspielen kam der 22-Jährige zum Einsatz, viermal gehörte er zur Startelf. „Ich lebe jetzt meinen Traum“, sagte Bénes am Samstag nach dem 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Zuvor hatte er gegen den Wolfsberger AC sein Europapokal-Debüt gefeiert, und er war an diesem düsteren Tag einer der wenigen kleinen Lichtblicke im Rose-Team.

„Laci hat schon in der Vorbereitung sehr gut gepielt. Dann hatte er die kleine Verletzung, jetzt hat er beide Spiele gemacht. Ich fand, dass er schon, trotz des 0:4, gegen Wolfsberg ein ordentliches Spiel gemacht hat. Auch gegen Fortuna wollte er die Bälle haben, hat die Bälle verteilt. Die Entwicklung ist sehr erfreulich“, sagte Manager Max Eberl über Bénes. Auch von Igor Demo, der nach wie vor ein wichtiger Kritiker für Bénes ist, kamen lobende Worte. „Er hat mir gesagt, dass ich jetzt den Lohn für die Arbeit der vergangenen Jahre bekomme“, sagte Bénes.

