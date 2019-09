Wille und gute Aktionen gezeigt : Bénes war gegen Wolfsberg Borussias einziger Lichtblick

Laszlo Bénes war einer der einzige Borusse, der sich gegen den Wolfsberger AC in jeder Situation (hier gegen Lukas Schmitz) reinhaute und einige gute Aktionen hatte. Foto: dpa/Marius Becker

Mönchengladbach Bei der desolaten Vorstellung von Borussia gegen den Wolfsberger AC konnte nur ein Gladbacher phasenweise überzeugen: Laszlo Bénes.

Nach den Aussagen von Trainer Marco Rose war es schon zu erwarten, dass er beim Europa-League-Auftakt gegen den Wolfsberger AC noch nicht groß rotiert würde. „Wir hatten eigentlich genug Regenerationszeit seit dem Derby am vergangenen Samstag, Richtung Düsseldorf (kommenden Sonntag um 15.30 Uhr, Anm. d. Red.) wird es dann auf jeden Fall ein Spiel sein, bei dem wir schauen müssen“, hatte Rose vor der Partie gesagt, die 0:4 verloren ging. Ganz auf Wechsel verzichtete der 43-Jährige aber nicht.

Breel Embolo, der auf der Zehner-Position in den vergangenen Wochen überzeugt hatte, bekam eine Pause. Rose will den Schweizer nicht „verheizen“, fehlte er schließlich vor seinem ersten Mitwirken im Team der Borussen aufgrund einer Fußverletzung und hatte auch zuvor schon einige Probleme in Sachen Verletzungen. Embolo ist zu diesem Zeitpunkt der Saison weiter als die Verantwortlichen bei Gladbach vermutet hatten. Dennoch nutzte Rose die Gelegenheit für eine Startelf-Pause für Embolo.