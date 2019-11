Borussia-Profis geben Entwarnung : Benes und Kramer nur leicht verletzt

Mönchengladbach Trainer Marco Rose muss wohl nicht lange auf Laszlo Benes und Christoph Kramer verzichten. Vor allem bei Benes befürchteten viele eine schwerwiegende Verletzung, nun konnten die Borussen jedoch Entwarnung geben.

Der 22-Jährige erlitt beim 3:1 (2:0)-Heimsieg gegen Werder Bremen am Sonntag "nur" eine Prellung am Sprunggelenk, Weltmeister Kramer (28) eine Zerrung am Innenband im Knie. Das gab die Borussia am Montag bekannt. Beide Spieler waren vorzeitig ausgewechselt worden.