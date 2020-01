Für mehr Freistoßtore : Darum sollte Bénes einen Rat von Herrmanns Opa beherzigen

Mönchengladbach Freistoß- und Fernschusstore haben immer noch Seltenheitswert. Borussia hat aber einen Hoffnungsträger. Laszlo Bénes soll der neue Herr der ruhenden Bälle werden.

Alassane Plea hat ein Alleinstellungsmerkmal. Er hat in der Hinrunde das einzige Tor der Borussen aus der Distanz erzielt. Das passierte gleich im dritten Pflichtspiel und war der dritte Treffer dieser Saison: Laszlo Bénes legte ihm den Ball beim Freistoß in Mainz auf und Plea traf mit seinem Flachschuss. In dieser Szene kam zusammen, was ansonsten seit Jahren extrem unüblich ist bei Borussia und auch bei Rose extremen Seltenheitswert hat: Fernschusstore und direkt verwandelte Freistöße.