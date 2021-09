Achter Borussia-Profi mit Corona : Bénes nach positivem Test in Quarantäne

Laszlo Bénes, Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach, wurde positiv auf Corona getestet. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Nachdem bei Matthias Ginter vor knapp zwei Wochen ein Coronatest positiv ausgefallen war, hat es nun Gladbachs Laszlo Bénes getroffen. Vor dem Mittelfeldspieler hatten sich seit dem Ausbruch der Pandemie bereits sieben weitere Borussia-Profis mit dem Virus infiziert.

Nachdem er am Mittwoch nicht auf dem Trainingsplatz zu sehen gewesen war, fehlte Borussias Mittelfeldspieler Laszlo Bénes auch bei der Einheit am Donnerstag. Zunächst hieß es von Vereinsseite, Bénes sei erkrankt. Mittlerweile ist klar, dass sich der Slowake nach einem positiven Coronatest in Quarantäne befindet.

Der Verein teilte mit, dass Bénes keine Symptome zeige und doppelt geimpft sei. Genau das war auch bei Innenverteidiger Matthias Ginter der Fall, dessen Quarantäne mittlerweile beendet ist. Er wird Gladbach-Trainer Adi Hütter im Gegensatz zu Bénes wieder für das Heimspiel am 12. September (19.30 Uhr) gegen Arminia Bielefeld zur Verfügung stehen.

Bei Borussia ist Bénes der achte Profi, der seit Ausbruch der Pandemie offiziell positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Zwischenzeitlich waren auch U23-Trainer Heiko Vogel und ein Großteil seiner Spieler betroffen. Im vergangenen September war Abwehrspieler Jordan Beyer der erste Profi gewesen und hatte wochenlang mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im November erwischte es dann Alassane Plea und Ramy Bensebaini. Während Plea nach wenigen Tagen wieder fit war, dauerte es bei Bensebaini bis ins neue Jahr, ehe er wieder 90 Minuten spielen konnte. Insgesamt machten sich die Folgen der Infektion bei ihm knapp zwei Monate lang bemerkbar.

Nicht so schlimm war es bei Jonas Hofmann, der ebenso wie Bensebaini bei der Nationalmannschaft positiv getestet wurde. Borussias Youngster Rocco Reitz, der aktuell an den belgischen Erstligisten VV St. Truiden verliehen ist, steckte sich im Urlaub mit dem Virus an und verpasste so den Vorbereitungsstart Anfang Juli.