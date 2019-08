Startelf-Einsatz gegen Schalke : Bénes bei Borussia auf dem gleichen Weg wie Neuhaus

Laszlo Bénes stand nach über zwei Jahren wieder in der Startlelf der Borussen. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Mönchengladbach Zum ersten Mal seit dem 6. Mai 2017 stand der Slowake in Borussias Startelf. Er kam für den verletzten Tobias Strobl ins Team und machte einen guten Job als Teil einer im Schnitt 22 Jahre alten Mittelfeld-Raute.

Laszlo Bénes war hoch zufrieden. Als ihm sein Trainer Marco Rose am Samstag sagte, dass er zur Startelf gehören würde, wusste der Slowake, dass er in den vergangenen Monaten alles richtig gemacht hatte. Die Spielpraxis, die er sich beim Zweitligisten Holstein Kiel geholt hatte (15 Einsätze, zwei Tore, sechs Vorlagen), die Entscheidung, es danach wieder in Gladbach zu versuchen, die Schufterei in der Vorbereitung. „Ich bin glücklich, wieder bei Borussia zu sein. Ich habe im letzten halben Jahr dafür gekämpft, zu spielen“, sagte Bénes.

Zum vierten Mal gehörte er zur Startelf, seit er 2016 Borusse geworden ist, zum ersten Mal indes seit dem 6. Mai 2017, als es im letzten Spiel der Saison 2016/17 ein 1:1 gegen den FC Augsburg gab. Danach kam die schwere Zeit nach dem Mittelfußbruch, den er sich im Testspiel gegen VVV Venlo zugezogen hatte. Auch in der Vorbereitung auf die Saison 2018/19 verletzt er sich in einem Testspiel, wieder war er hinten dran. Die Leihe nach Kiel war der Weg, endlich Fuß zu fassen im deutschen Fußball, nun hat er sein erstes Bundesligaspiel über 90 Minuten hinter sich. „Laci hat es gut gemacht“, lobte Rose.

„Ich habe versucht, im gesamten Spiel das Maximum für die Mannschaft zu geben“, sagte Bénes. Im Interview mit unserer Redaktion hatter er gesagt, dass er grundsätzlich jede Position im Mittelfeld spielen könne. Bislang war er in Gladbach vor allem als Sechser aktiv, nun war er ein Teil der Doppel-Acht in der Raute. „Die Position ist nicht neu für mich, die habe ich in ein halbes Jahre lang in Kiel gespielt“, sagte Bénes.

Kein Borusse machte mehr Meter als er (11,09 Kilometer), er produzierte drei Torschüsse, hatte eine starke Passquote (81 Prozent) und eine gute Zweikampfbilanz für einen offensiven Mittelfeldspieler (70 Prozent). Bénes zeigte, was ihn ausmacht: Er war aggressiv und engagiert und brachte sich bei Standards ein. Bénes ist sicherlich ein Kandidat, Borussia in diesem recht brach liegendem Segment weiterzuhelfen. Zweimal versuchte er es mit Freistößen, doch fehlte da die Präzision, die er beispielsweise bei einem Fernschuss-Tor gegen Hertha BSC bei seinem Startelf-Debüt Anfang April 2017 hatte. „Beim letzten Pass vor dem Tor und im Abschluss können wir uns noch verbessern“, sagte Bénes, der sich wie sein Mit-Achter Neuhaus eine Gelbe Karte einhandelte.

Neuhaus war quasi auch sein Vorbild, was den Umweg über eine Ausleihe angeht. Dem Kollegen tat das Jahr bei Fortuna Düsseldorf in der Zweiten Liga gut, nun hat Bénes von der Erfahrung im Unterhaus profitiert. Und nun standen sie erstmals als Start-Doppelacht Seite an Seite in der Bundesliga auf dem Platz. Zusammen hatten sie schon mal beim 0:0 bei 1899 Hoffenheim in der vergangenen Saison gespielt, aber nur 26 Minuten. Nun bildeten sie mit Denis Zakaria und Breel Embolo sozusagen eine 22er-Zentrale der Borussen, denn jeder der vier Rauten-Teilnehmer ist 22 Jahre alt. Die Jünglings-Ansammlung im Mittelfeld kam zustande, weil in Christoph Kramer (28, Trainingsrückstand), Jonas Hofmann (27, Innenbandriss) und kurzfristig auch Tobias Strobl (29, Knieprobleme) die gesamte Mittelfeld-Erfahrung fehlte.

Dass diese Herren dem Gladbacher Spiel womöglich ein wenig mehr Ruhe gegeben hätten in der einen oder anderen Szene, dass sie etwas strategischer als aus dem Bauch heraus agiert hätten, ist zu vermuten. Auch das dezidierte Passspiel Hofmanns hätte vielleicht für etwas mehr Ordnung gesorgt.

Bénes jedenfalls rutschte durch Strobls Ausfall ins Team. „Das hat er sich verdient. Er ist ein guter Kicker, der zuhört und lernt“, sagte Rose. Mit Bénes und den anderen in der Raute gab es vor allem jugendlichen Elan in der Zentrale, viel Wildheit, aber eben auch ein wenig Ungeduld und Übermut. Zakaria macht einen richtig guten Job, Bénes hatte ebenfalls viele gute Szenen, Neuhaus und Embolo taten sich etwas schwerer, Akzente zu setzen.