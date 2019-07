Kostenpflichtiger Inhalt: Borussias Laszlo Bénes im Interview : „Eigentlich kann ich jede Position im Mittelfeld spielen“

Laszlo Bénes auf dem Trainingsplatz. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Mönchengladbach Borussias slowakischer Mittelfeldspieler Laszlo Bénes ist nach seiner Leihe an Holstein Kiel zurück in Mönchengladbach. Ein Gespräch über Hobbys, Ziele und Standardsituationen.

Herr Bénes, Sie spielten in der Rückrunde der vergangenen Saison beim Zweitligisten Holstein Kiel, nun sind Sie wieder zurück bei Borussia.

Bénes Und ich bin froh darüber, wieder hier zu sein, mit den Jungs zu trainieren, die Vorbereitung zu absolvieren, und ich hoffe, dass ich danach dann auch bei Borussia zum Einsatz komme.

Wie war die Ausleihe für Sie?

Bénes Die verlief sehr positiv. Ich wurde bei fast allen Spielen eingesetzt und habe so sehr viel Spielpraxis bekommen, was unheimlich wichtig für mich ist. Aus diesem Grund haben wir uns auch für diese Ausleihe entschieden, und es hat funktioniert. Ich habe einige gute Spiele gemacht, und das war eine gute Vorbereitung darauf, dass ich bald auch bei Borussia gute Spiele machen kann.

Es heißt, das Spiel in der Zweiten Liga sei deutlich härter als in der Bundesliga. Stimmt das?

Bénes Das kann man auf jeden Fall so sagen, da geht es schon robust zur Sache. In der Bundesliga ist die Qualität der Spieler eben höher, das ist etwas anderes. Aber die Zweite Liga war dafür eine sehr gute Schule für mich.

Sie haben in Kiel vor allem auf der Achter-Position gespielt. Ist das auch die Rolle, die Sie bei Borussia einnehmen wollen?

Bénes (lacht) Da müssen wir erstmal schauen, was der Trainer sagt. Natürlich spiele ich auf der Acht oder auch auf der Sechs am liebsten, aber eigentlich kann ich jede Position im Mittelfeld spielen.

Sie gelten auf dem Platz als aggressiver Spieler, etwas, was bei Borussia in der vergangenen Rückrunde zeitweise gefehlt hat.

Bénes Ich versuche einfach immer, mein Bestes fürs Team zu geben, das ist eine meiner großen Stärken.

Mit der Sie nun den Durchbruch bei Borussia schaffen wollen?

Bénes Ich bin nun schon seit drei Jahren bei Gladbach und ich sage immer, dass ich mein Bestes zeigen möchte. Egal, ob im Sommer, im Winter oder auch in Kiel. Ich möchte das in jedem Training machen, und natürlich hoffe ich darauf, dass ich auch in der Bundesliga dazu die Gelegenheit bekommen werde.

Dass das mit dem Umweg über die Zweite Liga gelingen kann, hat Florian Neuhaus bewiesen.

Bénes Genau, für ihn lief die Ausleihe zu Fortuna Düsseldorf auch sehr positiv. Er hat dort eine gute Saison gespielt, kam zurück und hat dann von Anfang an viele Spiele bei Borussia gemacht. Wir werden sehen, wie es bei mir sein wird, aber ich hoffe, dass ich nun auch die Chance bekomme, hier viele Spiele zu machen.

Hatten Sie darüber schon ein Gespräch mit dem neuen Trainer Marco Rose?

Bénes Leider noch nicht, aber die Vorbereitung läuft erst seit ein paar Tagen. Wir haben dafür noch genügend Zeit.

Mehr als eigentlich geplant war. Sie hätten noch bis zum 5. Juli Urlaub gehabt, da Sie nach der Saison noch bei der slowakischen Nationalmannschaft waren.

Bénes Ich wollte aber unbedingt mit der Mannschaft anfangen. Es ist einfach besser für mich, wenn ich von Beginn an dabei bin. Nach meiner Karriere habe ich noch genügend Zeit für Urlaub. Außerdem hatte ich ja vier Wochen frei, ich hatte sehr schöne Tage in Österreich, in Italien und zu Hause in der Slowakei. Das hat mir gereicht.

In der Heimat waren Sie auch wieder Angeln, eines ihrer Hobbys.

Bénes Das ist richtig, das mache ich immer wieder mit meinem Vater. Angeln entspannt einfach unheimlich, gerade auch während der Saison, wenn ich mal für ein, zwei Tage nach Hause fliege. Dabei kann man so gut abschalten. Mein Vater und ich sitzen dann stundenlang an der Donau und sprechen über alles, natürlich auch über Fußball. Das ist für mich sehr wichtig. Grundsätzlich bedeutet mir die Zeit mit der Familie sehr viel. Sie lebt ja noch in der Slowakei und ich in Mönchengladbach, wir sprechen zwar jeden Tag, aber sehen uns nicht so oft. Da ist es natürlich sehr schön, wenn wir gemeinsam Zeit verbringen.

Guckt Ihre Familie Ihre Spiele?

Bénes Ja, jedes Spiel. Und danach telefonieren wir immer und sprechen über alles. Über die Dinge, die ich gut gemacht habe, aber auch über das, was nicht gut war.

In der nächsten Saison darf Ihre Familie dann wieder Bundesliga gucken.

Bénes Das stimmt, denn ich konzentriere mich nur auf Borussia. Ich habe nichts anderes im Kopf, ich will auch nicht nochmal ausgeliehen werden.

Sondern sich hier einen Stammplatz erarbeiten?

Bénes Jetzt steht zunächst mal die Vorbereitung an, danach gucken wir, was passiert. Ich werde auf jeden Fall alles dafür machen, damit auch Borussia mich behalten will und ich ein wichtiger Spieler werde.

Schon im Training ist zu erkennen, dass die Spielweise bei Borussia nun wesentlich intensiver ist.

Bénes Das stimmt, und das gefällt mir auch sehr. Ich denke, so denken alle Spieler. Der Trainer will von uns, dass wir nach Ballverlusten direkt angreifen und uns den Ball schnell zurückholen. Das ist doch viel schöner, wenn du direkt den Ball gewinnst, als wenn du 50 Meter zurücklaufen musst.

Dass Sie für Borussia wertvoll sein können, haben Sie unter anderem bei Ihrem ersten Startelf-Einsatz am 5. April 2017 beim 1:0-Sieg gegen Hertha BSC gezeigt. Sie haben da das entscheidende Tor erzielt.

Bénes Das ist zwar schon lange her, aber ich werde dieses Spiel nie vergessen. In der Zeit hatte ich meine ersten Einsätze in der Bundesliga, das war eine sehr schöne Zeit. Ich war sehr jung, habe meine Chance bekommen und dann dieses gute Spiel und das Tor gemacht. Das war traumhaft. Aber im Fußball ist es manchmal so, dass alles super läuft und dann passiert etwas Schlechtes. Bei mir war das eine schwere Verletzung mit dem Mittelfußbruch. Aber heute kann ich sagen, dass mich das stärker gemacht hat. Und heute habe ich auch keine Probleme mehr, dazu hatte ich ein gutes halbes Jahr in Kiel – ich bin wieder da.

Haben Sie etwas an sich verändert in der Zeit?

Bénes Nach dem Training mache ich immer noch zusätzlich einige Übungen. Manchmal absolviere ich noch ein kleines Krafttraining, manchmal Mobilisationsübungen oder ich dehne mich gründlich. Und als Profi muss man natürlich auch auf seine Ernährung achten.

Fällt Ihnen das leicht?

Bénes Wenn man hohe Ziele hat, muss man auch alles dafür tun und vielleicht das eine oder andere Opfer bringen. Ich bekomme das ganz gut hin und versuche auch an den freien Tagen möglichst gesund zu leben.

Sie gelten als Spezialist für Standardsituationen, das war auch eine Schwäche in der vergangenen Rückrunde.

Bénes In Kiel habe ich so gut wie jeden Freistoß und Eckball geschossen und wir haben dadurch viele Tore gemacht. Das ist eine Stärke von mir.

Dazu sind Sie einer der wenigen Linksfüße in der Offensive der Gladbacher.

Bénes Das stimmt. Das kann auch ein Vorteil für mich sein. Neben mir sind da aber auch noch Michael Cuisance und Keanan Bennetts.

Nach dem Wechsel von Thorgan Hazard zu Borussia Dortmund ist die Rückennummer 10 noch frei. Wäre das nicht auch etwas für Sie?

Bénes (lacht) Nein, ich bleibe bei der 22.

Warum gerade diese Nummer?

Bénes Als ich in Zilina in der Slowakei das erste Mal bei den Profis gespielt habe, hatte ich auch die 22. Damals waren die 4 und die 22 noch frei, und ich habe mich dann für diese Nummer entschieden. Ich hatte dann dort eine gute Zeit und war glücklich darüber, dass ich die 22 auch bei Borussia bekommen habe.