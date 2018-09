Borussia Mönchengladbach: Laszlo Bénes empfiehlt sich mit Tor bei der U21

Düsseldorf Sechs Borussen waren am Dienstagabend mit ihren Nationalteams im Einsatz. Besonders für Florian Neuhaus und Laszlo Bénes lief es gut.

Yann Sommer Die Schweiz unterlag am Abend England in einem Freundschaftsspiel mit 0:1 in Leicester. Im Tor der Schweizer stand Sommer, der durchspielte.

Denis Zakaria Bei Borussia saß der Mittelfeldspieler zuletzt häufiger auf der Bank, gegen England ließ Vladimir Petkovic Zakaria von Beginn an ran. In der 66. Minute musste er vom Platz.

Thorgan Hazard Belgiens Trainer Roberto Martinez startete mit einer 3-4-3-Formation in die Nations-League-Partie gegen Island, die die Belgier 3:0 für sich entschieden. Thorgan Hazard saß 89 Minuten auf der Bank, bis er für seinen älteren Bruder Eden vom FC Chelsea eingewechselt wurde. Eden Hazard und Dries Mertens waren die Flügelspieler, die von Beginn an spielten. Der ältere Hazard verwandelte einen Elfmeter.

László Bénes steht in der Startelf der slowakischen U21, die in der @UEFAUnder21 -EM-Qualifikation um 17.30 Uhr auswärts auf Island trifft. 🇸🇰 pic.twitter.com/B85jGBvYsP

Laszlo Bénes Dem wieder genesenen Mittelfeldspieler gelang beim 3:2-Erfolg in Island der wichtige Treffer zum 1:1 in der 58. Minute. Er durfte durchspielen.

Andreas Poulsen Die Dänen haben sich in Litauen in der EM-Qualifikation 2:0 durchgesetzt. Nach acht Spielen sind sie Gruppenerster in der EM-Quali. Poulsen kam am Dienstag nicht zum Einsatz.