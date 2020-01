Borussias Kapitän rückt wohl in die Startelf : Gegen Mainz kann Stindl wieder Roses Regisseur sein

Der Trainer und sein Kapitän: Im Trainingslager war Lars Stindl Marco Roses Zehner. Das könnte auch am Samstag gegen Mainz so sein. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mönchengladbach Lars Stindl ist ein Mann für die Spielkultur. Möglich, dass Borussias Kapitän das am Samstag gegen Mainz 05 den Job als Zehner einbringt. Auskunft über die Besetzung wollte Marco Rose noch nicht geben.

„Jeder kennt die Qualitäten von Lars. Er ist ein ausgezeichneter Fußballer zwischen den Linien, er erkennt Räume und kann seine Mitspieler super in Szene setzen. Das sind Qualitäten, die wir gegen Mainz durchaus gebrauchen könnten“, sagte Rose. Der Trainer zählte danach noch einige andere Kandidaten auf, die den Job hinter der Angriffsreihe übernehmen könnten: Breel Embolo zum Beispiel, der sich auf Schalke auf der Position mit Alassane Plea abwechselte. Florian Neuhaus, der in der Hinrunde vor allem im Rauten-System öfter dort zu finden war. Natürlich Raffael, der „Maestro“, oder auch Jonas Hofmann. „Auch ihre fußballerischen Qualitäten könnten wir gebrauchen“, sagte Rose.

Er sortierte Stindl als „Mittelfeldspieler“ ein. Das ist dahingehend interessant, dass der 31-Jährige in der Hinrunde mal in der Zentrale, aber fast ebenso oft auch als Mittelstürmer eingesetzt wurde. Von Haus aus ist Stindl jedoch tatsächlich ein Mischwesen aus Mittelfeldspieler und Stürmer, eine Neuneinhalb, ein spielmachender Stürmer oder ein stürmender Spielmacher. Vor allem aber ist er ein Mann mit Spielkultur, der ein Spiel organisieren kann, der das Tempo gestalten und mit seinen Pässen eine Abwehr zerlegen kann.

„Ich bin froh über die vielen Alternativen auf der Zehn. Wir haben auch schon richtig gute Spiele dort gemacht. Nur haben wir jetzt weniger Spiele und irgendwann kann sich auch jemand festspielen. Deswegen schaue ich genau hin, wer seine Leistung bringt und wie wir die Position am besten besetzen können“, sagte Rose. Neuhaus, Hofmann und auch Laszlo Bénes, der wie Stindl in Jerez mal auf der Zehn spielte, sind aber eher Spieler, die aus der Tiefe ihre Wirkung entfalten, Embolo ist eher ein Mittelstürmer, als solcher könnte er auch gegen Mainz zum Einsatz kommen. Im Hinspiel traf er als Joker zum 3:1.

Stindls Saison ist bislang von Effektivität geprägt. In 15 Spielen traf er dreimal und bereitete zwei Treffer vor. Insbesondere seine Europa-League-Tore in Rom (1:1) und Wolfsberg (1:0) waren effizient, sie brachten vier Punkte ein. In der Liga war er federführend am letzten Heimsieg beteiligt: Beim 2:0 gegen den SC Paderborn legte er erst Plea das 1:0 auf, um später das 2:0 per Elfmeter selbst zu erzielen. Stindl war der Matchwinner, indes der Stürmer Stindl, bildete er doch mit Plea den Zweierangriff im 3-5-2. Nun dürfte es einen Stindl mit anderem Aufgabenprofil gegen Mainz geben, wenn er zur Startelf gehört. Der Auftrag jedoch wäre derselbe: Tore einleiten oder selbst erzielen. Hinzu kommt: Regie führen mit der Drehbuchvorgabe Heimsieg. „Wir werden wieder die Überzeugung an den Tag legen, die der Trainer sehen möchte“, verspricht Stindl.