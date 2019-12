Selfpass aus dem Hockey : Borussia-Kapitän Stindl schlägt neue Fußball-Regel vor

Exklusiv Mönchengladbach Lars Stindl hat in einem Gespräch mit unserer Redaktion angeregt, über die Einführung des „Selfpass“ aus dem Hockey zu diskutieren, der den Fußball schneller machen würde. Borussias Kapitän regt generell an, sich auch mal Anregungen aus anderen Sportarten zu holen.

Häufig kommt es im Fußball vor, dass nach einem Pfiff des Schiedsrichters eine für Spieler und Fans zu lange Pause herrscht. Gerade in der Schlussphase wollen Mannschaften ihre Freistöße gerne schnellstmöglich ausführen, müssen aber warten, bis das Spiel wieder freigegeben ist. Auch die Suche nach einem Mitspieler kann sich schonmal als schwierig gestalten, wenn die Entfernung zum Tor zu groß ist, ein Schuss also nicht möglich und ein Pass die einzig richtige Wahl ist. Und versucht ein Spieler mal, den Moment der Unordnung und Unachtsamkeit beim Gegner zu nutzen und führt einen Freistoß schnell aus, wird das in den meisten Fällen vom Schiedsrichter unterbunden und der Ball zurück an den Ort des Fouls gelegt. Wenn es nach Borussias Kapitän Lars Stindl geht, könnte dieses Vorgehen im Fußball auch abgeschafft werden.

Der 31-Jährige spricht sich für eine neue Regel im Fußball aus, dem Selfpass aus dem Hockey, bei dem man den Ball unmittelbar nach dem Pfiff selbst weiterführen darf, also nicht auf die Freigabe des Schiedsrichters warten muss und auch nicht verpflichtet ist, einem Mitspieler den Ball zuzupassen. „Der Selfpass hört sich interessant an, wenn es nach einem Freistoß direkt weitergehen kann. Das ist eine Regel, bei der es sich lohnen würde, im Fußball mal darüber zu diskutieren“, sagte Stindl in einem Doppel-Interview mit unserer Redaktion, das gemeinsam mit Niklas Braun, dem Kapitän des Hockey-Bundesligisten Gladbacher HTC, stattfand.

Stindl begrüßt es allgemein, wenn der Fußball sich Inspirationen in anderen Sportarten holt und über den Tellerrand hinausschaut. Trainer-Legende Hennes Weisweiler nutzte früher bereits Eindrücke von Bewegungsabläufen der Handballer, die er an der Kölner Sporthochschule beobachtet hatte, für sich und seine Fußballer. Auch Stindl kann von positiven Erfahrungen im Kontakt mit anderen Sportarten berichten. „Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man nutzen kann. In Hannover haben wir auch mal zusammen mit Handballern trainiert – eine Stunde in der Halle, eine Stunde auf dem Platz. Das war für beide Mannschaften interessant, mal einen anderen Bewegungsablauf und eine andere Intensität zu haben. Das ist wahrscheinlich auch im Hockey der Fall“, sagte Stindl.