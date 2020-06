Tiefe in allen Mannschaftsteilen : Stindl und Hofmann repräsentieren Borussias Kaderstärke

Gute Stimmung am Arbeitsplatz: Jonas Hofmann. Foto: dpa/Federico Gambarini

Mönchengladbach Jonas Hofmann und Lars Stindl haben nach längerer Zeit wieder getroffen beim 3:0 gegen Wolfsburg. Das war besonders wichtig, da mit Marcus Thuram und Alassane Plea Borussias beste Torschützen ausfallen.

Modisch war Marcus Thuram beim 3:0 seines Arbeitgebers Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg auf Kurs: Der verletzte Stürmer trug einen goldenen Trainingsanzug, ein Outfit also, das der funkelnden Königsklasse würdig wäre. Und in die Champions League wollen die Gladbacher. Doch Thuram und auch sein französischer Landsmann Alassane Plea, Borussias beste Torjäger, können derzeit nicht helfen, das Ziel zu erreichen. Thuram fällt bis zum Saisonende aus, Plea mindestens für das vorletzte Spiel beim SC Paderborn. Gerade in einer Phase, in der Gladbach Siege braucht und somit Tore, ist das unangenehm.

Doch das Spiel gegen Wolfsburg zeigte, dass andere bereit sind, Heldenrollen zu spielen: Jonas Hofmann zum Beispiel, der mit seinem Doppelpack der Mann des Spiels war. Oder Lars Stindl, der Kapitän, der das 3:0 erzielte. Beide haben Verantwortung übernommen in einer schwierigen Situation und federführend dafür gesorgt, dass die Gladbacher nach zwei Niederlagen in Folge wieder siegreich waren. „Es ist das Gute, dass wir einen so breit aufgestellten Kader haben“, befand Hofmann. Er und Stindl stammen aus der Gladbach-Generation, die das Boreussia-Tiki-Taka über Jahre gehegt und gepflegt hat. Zu Beginn der Saison, als der neue Trainer Marco Rose dem Team das Pressen und ekliger sein lehrte, waren beide in der Reha. Nach ihrer Rückkehr haben sie dem Rose-Stil nochmal eine neue, spielerischere Note gegeben. Aber beide wissen auch, wie man Gegner anläuft und unter Durck setzt. Nun jedoch sind sie als Tormacher gefragt.

Hofmann hatte in der vergangenen Saison nach einer starken Vorrunde nicht mehr getroffen. In dieser Rückrunde hat nun vier Tore erzielt und ist immer wieder an Aktionen beteiligt, die zu Toren führen. Sieben mal spielte er den vorletzten Pass vor dem Tor. Aber: Er hatte zuletzt eine Flaute beim Abschluss und ließ recht hochkarätige Chancen ungenutzt. Nun gegen Wolfsburg war er aber eiskalt und sorgte für die vorentscheidende 2:0-Führung.