Borussia Mönchengladbach: Lars Stindl steht zur Wahl als NRW-Fußballer 2018

Mönchengladbach Borussias Kapitän Lars Stindl war nach seiner Rückkehr im Spiel beim FC Bayern schon sehr produktiv. Nun ist er nominiert für die Wahl zum NRW-Fußballer 2018.

Danach war vor allem Reha, fünf Monate lang. Am 29. September beim 2:2 in Wolfsburg gehörte er erstmals wieder zum Aufgebot, eine Woche später in München feierte er sein Comeback – mit dem Tor. In Freiburg sammelte er einen Assist ein, weil er elfmeterreif gefoult wurde, zudem war er in München und dreimal gegen Mainz mit einem Assist-Assist an Toren beteiligt und eroberte auch vor dem vierten Treffer gegen Mainz entscheidend den Ball.